Очень велик соблазн раздавить Россию: Медведев снова взорвался истерикой в адрес НАТО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, который прославился за счет своей карикатурной военно-политической аналитики, выдал очередной "шедевр" графомании. В нем он прямо обвинил Североатлантический Альянс в участии войны против РФ и разразился проклятиями.

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Эксцентричные мысли он традиционно опубликовал на своем Telegram-канале. Свои обвинения Медведев основывает на том, что войска армий НАТО проводят обучения украинских солдат владению современной боевой техникой.

"Это так сегодня и происходит: канадские и немецкие инструкторы на территории ЕС уже учат украинских убийц обращаться с "Леопардами". Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолёты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями", – выдал одиозный российский чиновник.

В своей экзальтации Медведев проговорился и указал, что такая вероятность сделает объекты НАТО "законной военной целью". Очевидно, что кремлевский скоморох убежден, что именно это пугает бойцов сильнейших государств мира и потому они открыто не объявляют войну российским "мобикам".

"Эти опасения удерживают западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию", – пришел к такому выводу Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Медведев подвел неутешительные для Москвы итоги. Он убежден, что Украина благодаря международному сообществу вооружена достаточно полноценно, чтобы "при желании затянуть войну".

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