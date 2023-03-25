Украинский пограничник спас собаку, которую ранило на фронте на Донетчине. Трогательное видео

От войны, которую в Украине развязала Россия, страдают не только люди, но и животные. Спасение они ищут у украинских защитников на передовой, потому что они очень хорошо различают добро и зло.

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Украинский пограничник Олег спас собаку, которую ранило на фронте в Донецкой области. Трогательное видео опубликовала Государственная пограничная служба.

Немецкая овчарка, которую назвали Джессика, пришла на позиции к защитникам, когда воины только начали их обустраивать. Они приютили собаку, заботились о ней и делились своими пайками.

"Вместе с Джессикой несли службу на позициях. Всегда была рядом. Она очень благодарная и умная собака. Предупреждала об опасности и пряталась вместе с бойцами во время обстрелов", – рассказал Олег.

Больше месяца они вместе защищали Украину, однако однажды пограничники и Джессика попали под плотные вражеские обстрелы.

Бойцы успели спрятаться в безопасное место, а собака из-за дыма и огня потеряла ориентир. Позже выяснилось, что она получила ранения головы, шеи и лап. Олег своими силами ее лечил.

Впоследствии мужчине удалось вывезти четырехлапую с фронта, и теперь она находится в безопасности. Сегодня пушистая в хорошей форме и прекрасно себя чувствует. Джессика стала членом семьи пограничника.

Напомним, в Бериславе в Херсонской области правоохранители спасли собаку из глубокой ямы. Туда напуганное животное попало во время российских обстрелов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье из-под завалов дома, который российские оккупанты разрушили во время очередной атаки ночью 2 марта, достали бульдога Мира. Животное провело там двое суток.

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