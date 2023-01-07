В Бериславе полицейские спасли собаку, которая из-за взрывов оказалась в глубокой яме. Видео

В Бериславе на Херсонщине правоохранители спасли собаку из глубокой ямы. Туда напуганное животное попало во время российских обстрелов.

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Видео спасательной операции было опубликовано в Telegram Нацполиции Украины. Отмечается, что житомирские взрывотехники осматривали подземелья бывшей крепости Кизикермен, поскольку местные жители сообщили, что российские оккупанты время от времени туда что-то заносили, поэтому и возникла необходимость проверить катакомбу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Правоохранители сообщили, что за некоторое время до осмотра россияне начали обстреливать город, тогда в подземелье и попал пес. Животное уже пробыло в холодной сырой яме с уровнем воды около 30 см несколько дней, когда его нашли спасатели, и было очень обессилено.

"Пес очень скулил и тосковал, ведь так хотел выбраться и именно в этот момент встретил своих спасителей", – рассказали в Нацполиции.

Напомним: в Киеве собака провалилась под лед. На опубликованных кадрах видно, что его увидели прохожие. Не теряя времени, один из мужчин разделся и бросился на помощь животному. Продвигаясь по льду, он добрался до пса и вытащил его на берег.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 декабря во время обмена пленными с РФ удалось вернуть домой не только наших военных, но и собаку по кличке Адик, которую оккупанты отобрали у защитницы "Азовстали". Впоследствии его вывезли в РФ и подарили главе Чечни Рамзану Кадырову;

– в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области тысячи дельфинов выбросило на берег. Они погибли в результате российских обстрелов и шумов, вызванных взрывами.

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