В Запорожье из-под завалов разрушенного ударом РФ дома достали бульдога Миру, которая провела там двое суток. Фото

В Запорожье из-под завалов дома, который российские оккупанты разрушили во время очередной атаки ночью 2 марта, достали бульдога Миру. Животное провела там двое суток.

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Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций. Мира чудом осталась невредимой (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Запорожье во время ликвидации последствий ракетного удара по жилому дому сотрудники ГСЧС спасли бульдога. Песик по кличке Мира почти двое суток находилась под завалами. К счастью, ее достали спасатели. По внешним признакам четырехлапая неповреждена", – сказано в сообщении.

Хозяева Миры тоже выжили. Животное уже передали им.

По состоянию на 22:00 пятницы, 3 марта, ликвидация последствий российской атаки продолжалась. Бойцы ГСЧС продолжали поисково-спасательные работы и демонтировали разрушенные строительные конструкции. Спасатели деблокировали тела еще двух погибших. После этого количество жертв удара РФ по многоэтажке возросло до семи человек.

Всего чрезвычайники спасли 11 человек, а еще 20 граждан были эвакуированы.

В то же время после обстрела в пункт обогрева спасателей обратилось 225 человек. 92 гражданам была оказана психологическая помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 2 марта, российские оккупационные войска снова атаковали Запорожье, попав ракетой в многоэтажку. Сразу после атаки десять человек, включая одного несовершеннолетнего, считались пропавшими без вести. Среди травмированных была беременная.

Разбор завалов жилого дома, разрушенного российской ракетой ночью против 2 марта, продолжился и на следующий день. По состоянию на 7:00 пятницы, 3 марта, было известно о пяти жертвах.

Также OBOZREVATEL писал, что чрезвычайникам удалось спасти из-под завалов девушку. Екатерина Мельник пять часов провела под обломками здания.

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