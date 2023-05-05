'Украинский День Победы обязательно настанет': Зеленский отметил вклад UNITED24 в борьбу с оккупантами. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 мая, открыл в Киеве саммит к годовщине создания фандрайзинговой платформы UNITED24. Глава государства подчеркнул, что Украинский День Победы обязательно наступит.

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Соответствующее видео опубликовал офис президента. Зеленский отметил, что платформа UNITED24 объединила огромное сообщество людей: от Украины до Северной Америки, от Британии до Австралии, от Японии до Латинской Америки, а также Арабский мир, Индию и все страны Европы.

"Уже за первый год украинская фандрейзинговая платформа стала глобальным брендом – и глобальным доказательством того, что нет невозможного, когда делаешь ставку, приоритет государства на человечность. Украинский День Победы обязательно наступит. В частности и благодаря сообществу UNITED24. Я благодарен каждому и каждому, кто помогает нам пройти этот путь, выстоять и защитить жизнь!" – подчеркнул он.

Стоит отметить, что благодаря платформе удалось собрать более 325 миллионов долларов взносов от международных компаний, украинского бизнеса, благотворительных организаций, мировых знаменитостей и доноров из 110 стран.

Все средства поступают на счета Национального банка и закреплены за профильными министерствами: Министерством обороны, Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры.

За средства, аккумулированные с помощью United24, было приобретено:

176 автомобилей скорой помощи,

сотни единиц медицинского оборудования,

амуницию для украинских защитников,

первую в Украине машину для разминирования,

Кроме того, было законтрактовано более 3839 БПЛА/комплексов БПЛА, а также отстроено 11 мостов на деоккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины и учрежден первый в мире флот морских дронов.

"Уже за первый год украинская фандрейзинговая платформа стала глобальным брендом и глобальным доказательством того, что нет невозможного, когда делаешь ставку на приоритет государства Украина – на человечность. Через United24 нашу страну поддерживают миллионы людей более сотни стран. В этот день мы снова выражаем благодарность всем донорам платформы, чьи вклады спасают жизнь, возвращают жизнь, защищают жизнь и приближают победу Украины", – сказал Зеленский.

Стоит отметить, что послами платформы стали 15 звезд: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актеры Марк Гэмилл и Лиев Шрайбер, актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, креативный директор Balenciaga Демна, режиссер Мишель Азанавичюс, Астронавти, С.А. д Брэнсон, кантри-певец Брэд Пэйсли, путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.

Со всеми результатами деятельности фандрейзинговой платформы United24 можно ознакомиться на официальном сайте www.u24.gov.ua.

Как сообщил OBOZREVATEL, мост через реку Ингулец в Баштанском районе Николаевской области, который российские оккупанты разрушили во время своего бегства от Вооруженных сил Украины в ноябре 2022 года, восстановили с помощью UNITED24 и "АВТ Бавария". Его открыли в среду, 15 марта.

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