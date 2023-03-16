UNITED24 и АВТ Бавария профинансировали восстановление моста в Николаевской области. Фото

Мост через реку Ингулец в Баштанском районе Николаевской области, который российские оккупанты разрушили во время своего бегства от бойцов Вооруженных сил Украины в ноябре 2022 года, восстановили с помощью UNITED24 и АВТ Бавария. Его открыли в среду, 15 марта.

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Об этом сообщает пресс-служба UNITED24. Отмечается, что переправа гарантирует безопасный проезд жителям окрестных сел. Кроме того, она позволит доставлять гуманитарную помощь людям, пострадавшим от боевых действий (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Работы по восстановлению выполнили военнослужащие 36-го путевосстановительного полка Конотопского полка Государственной специальной службы транспорта.

"Восстановление моста в Баштанском районе Николаевской области является чрезвычайно важным событием для местных жителей и для АВТ Бавария. Мы гордимся тем, что еще раз присоединились к проекту, способствующему восстановлению украинских городов, пострадавших от страны-агрессора. Наше плодотворное сотрудничество с UNITED24 не останавливается . Мы продолжаем помогать Украине противостоять врагу и восстанавливать наше государство", – заявил генеральный директор АВТ Бавария Эрик Бернинг.

Известно, что это уже восьмой мост, который построили за счет донорской помощи, собранной через фандрейзинговую платформу UNITED24. На деоккупированной от военных преступников РФ Николаевщине он стал пятым.

"Громада долго ждала восстановление этого моста, ведь он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение. Спасибо UNITED24 и АВТ Бавария, потому что именно благодаря кооперации с бизнесом удалось в такие сроки выполнить задачи по восстановлению моста. Продолжаем работать. Мы восстанавливаем область, ведь нам здесь жить. Это наш дом", – заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают регулярно наносить удары по Очакову Николаевской области. Дело в том, что там находится критическая портовая инфраструктура. Также это точка, с которой Силы обороны Украины могут поражать позиции оккупантов, в частности, на Кинбурнской косе.

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