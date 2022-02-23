Украинский бренд попал в скандал из-за торговли в России и оккупированном Крыму

Бренд нишевой парфюмерии Sister's Arom, основанный в Украине в 2018 году, разоблачили в торговле на территории России и временно оккупированном ею Крыму. На фоне последних действий краны-агрессора по отношению к нашему государству этот факт вызвал особое возмущение среди украинцев.

Многие уже отказываются от его продукции, а представители оправдываются, мол, "просто хотят привлечь больше потребителей". Пост о скандале со скриншотами заказов товаров опубликовала пользователь li.volkova в Instagram (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Автор отметила, что ей многие советовали воспользоваться продукцией от @sistersaroma.ua, которую она и попробовала. Однако вскоре отказалась, узнав, что на восьмом году войти украинский бренд зарабатывает и в своей стране, и у агрессора.

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Оказалось, что Sister's Arom имеет два сайта: один sistersaroma.com, другой sistersaroma.ru, а на последнем среди локаций для продажи есть магазины в России и на оккупированном ею полуострове Крым.

"То есть они понимают, что торговать с РФ, будучи украинским брендом, – плохо, иначе бы не прятались. Мои вопросы бренд читает и не отписывает, некоторым повезло больше – им отписали со словами "мы международный бренд с философией экологического отношения к миру", – отметила li.volkova.

Ко всему прочему, на сайте бренда содержатся предложения, сделать заказ до 23 февраля, то есть российского "Дня защитника отечества". Там покупателям напоминали, мол, времени до "праздника" осталось мало, так что нужно успеть купить подарки.

Автор поста заключила, что бренд "просто хочет денег и в РФ, и в Украине", а его владельцам "наплевать на вооруженный конфликт", войну.

Она прикрепила несколько фото и скриншотов, среди которых есть комментарий от Sister's Arom. В нем представители бренда заявили, что ведут международный бизнес, а их главная цель – "чтобы наибольшее количество людей узнало о качественном украинском продукте".

Отметим, что украинский бренд нишевой парфюмерии Sister's Aroma был основан в 2018 году двумя сестрами Дарьей и Юлией Бурковскими в Киеве. Он представляет более 30 интерьерных ароматов, имеет большую коллекцию духов, антисептики с нишевой композицией и духи для авто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в скандал попала украинская торговая марка YARO. Все из-за поста владелицы – невестки экс-мера Харькова, умершего Геннадия Кернеса Юлии Приваловой, которая разместила в сети украинофобский анекдот под фото со своим мужем на фоне Кремля.