Украинский боец в одиночку уничтожил пятерых наемников РФ на Донбассе, – Бутусов

Украинский военнослужащий на Донбассе один ликвидировал весь личный состав вражеского опорного пункта – пятерых российских наемников – и благополучно вернулся. Они регулярно нарушали перемирие и обстреливали позиции ВСУ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. Он отметил, что боец должен получить звание Героя Украины.

По словам журналиста, это случилось в 2021 году. Когда именно, он не уточнил, но добавил, что события происходили в серой зоне.

"Один украинский воин зашел на позиции противника и в одиночку уничтожил весь личный состав опорного пункта, нарушавшего условия перемирия и обстреливавшего украинские посты", – написал Бутусов.

Журналист отметил, что у ликвидированных оккупантов были российские паспорта, что подтвердил сам противник, обнародовав личные данные.

"Слова о борьбе с российской оккупацией – это хорошо, но куда убедительнее поскорее увидеть, когда будет награжден званием Герой Украины человек, совершивший самый потрясающий подвиг 2021 года", – подчеркнул Бутусов.

Он пообещал со временем обнародовать больше подробностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Украине отметили седьмую годовщину освобождения Славянска и Краматорска от российских оккупантов. В этот день над городами был поднят украинский флаг. О том, как происходили бои за эти города, читайте в нашем материале.