Оккупанты похитили из элитной бани питона и бросили его в горящем танке: боец ВСУ спас животное. Видео

Во время освобождения Купянска Харьковской области украинский военный спас трехметрового питона из-под горящего российского танка. Змею российские оккупанты украли из элитной бани во время оккупации города.

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Об этом говорится в сюжете "Суспільне Харків". Спасенное животное украинские военные назвали Купянском в честь освобожденного города и передали харьковским серпентологам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это было в сентябре, мы штурмовали Купянск, и у нас была позиция с бомбоубежищем. На нас ежедневно выезжало два танка. Они обстреливали наши позиции, выпускали по 9-10 снарядов и прятались в лесу. За три дня нам это надоело и мы решили их подбить. Мы нашли эти два танка, подбили их и они начали гореть. И я увидел как из-под одного танка выползает питон – в грязи, весь чумазый. Я подбегаю, хватаю его как канат, и тяну за собой. Отбежал немного, свернул его в клубок, под курткой зажал и побежал дальше, потому что танк начал взрываться. Добежал до разбитого дома, нашел мешок и положил его в мешок", – вспоминает военный ВСУ по имени Богдан.

Позже украинские военные установили, откуда в российском танке мог взяться питон. Выяснилось, что в Купянске была элитная баня, в которой находился террариум.

"Когда мы подбили танк, мы пошли в разведку, нашли эту баню уже разбитую, и там было много змей, точнее, их куски валялись. Возможно, он и сам дополз до тех танков погреться, но я не исключаю, что они его украли ради развлечения или еды. Мы часто находили на их позициях и шкуры собак, и кости собак, они едят все – это же русня", – рассказывает Богдан.

Военный привез питона в Харьков и сначала хотел оставить его себе, но когда понял, что не справляется, попросил помощи.

"Я понимал, что животное не виновато, и его надо кормить, а я часто на боевых выездах месяцами. А оставлять его с девушкой я боялся, потому что это большая змея. Я позвонил волонтерам и говорю: у меня есть трехметровый питон, его надо куда-то пристроить. Они спросили, где я его взял. Я ответил, что это трофей, отбитый у россиян", – вспоминает Богдан.

В итоге питон по имени Купянск оказался у профессора Харьковского университета имени Каразина Дмитрия Шабанова. По словам Шабанова, пресмыкающийся не агрессивен, привык к людям, раз в несколько недель ест крыс. Военный Богдан при случае навещает спасенное им животное.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Вооруженные силы Украины освободили от российских захватчиков город Купянск утром 10 сентября 2022 во время контрнаступления в Харьковской области.

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