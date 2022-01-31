Украинский айтишник разбил в Дубае гиперкар Ferrari за миллион долларов. Видео момента аварии

23-летний украинский IT-шник и бизнесмен, основатель арбитражной команды Traffic Devils Александр Слобоженко, находясь в Дубае (ОАЭ), разбил редкий суперкар от Ferrari, стоимостью $1 млн долларов. Машина задымилась, из нее вытекла жидкость, досталось также бамперу.

Соответствующие кадры сам водитель опубликовал в своем Instagram, предложив подписчикам самостоятельно определить причину аварии. Он указал, что ДТП произошло почти месяц назад.

"Видос, которого все ждали почти месяц – вот так я разбил редкий суперкар от Ferrari за $1 млн", – написал Слобоженко.

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Напомним: еще в феврале 2021 года Слобоженко заметила блогер из Франции Мари Бенолье, известная также под псевдонимом Marie S’Infiltre. Она снимала ролик о богатой жизни в Дубае и, обратив внимание на Rolls-Royce, подошла поговорить с водителем. Парень тогда сказал только, что он из Украины и что ему 22 года.

У себя на странице Слобоженко публикует фото, где он изображен на фоне суперкаров и мотоциклов. В одном из своих интервью он рассказывал, что месячный оборот его компании составляет 1 млн долларов.

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