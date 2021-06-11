Пулитцеровскую премию получила 18-летняя девушка, которая сняла убийство Флойда: кого еще наградили

Пулитцеровскую премию за освещение пандемии COVID-19 и убийства полицейскими Джорджа Флойда получили New York Times и Star Tribune. Кроме того, жюри отметило особой наградой девушку, которая сняла убийство Флойда.

Об этом сообщили организаторы самой престижной в США награды в области журналистики. Список победителей Пулитцеровской премии объявили в пятницу, 11 июня.

Награды вручались в 15 журналистских категориях и в семи категориях, связанных с искусством. Жюри выделило материалы о борьбе с пандемией и гибель афроамериканца Джорджа Флойда.

Так, в этом году журналисты американской газеты The New York Times стали лауреатами Пулитцеровской премии в главной номинации "Служение обществу". Как подчеркнул в своем заявлении жюри, эту награду журналисты получили за "отважное, дальновидное и масштабное освещение" пандемии COVID-19.

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Пулитцеровская премия в номинации "За выдающуюся подачу сенсационного материала" досталась газете Minneapolis Star Tribune за детальное освещение протестов, вспыхнувших после гибели Флойда от рук полиции.

Отдельно Пулитцеровский комитет наградил в номинации "Особое упоминание" 18-летнюю Дарнеллу Фрейзер, которая сняла на видео момент смерти Флойда в мае 2020 года.

Жюри отметило, что видео Фрейзер "вызвало протесты против полицейского насилия по всему миру, подчеркивая важную роль граждан в достижении цели журналистики – правды и справедливости".

Отметим, что "Особое упоминание" – это номинация Пулитцеровской премии, которой отмечают людей, которые не подпадают под другие номинации.

В прошлом году книга журналисток Джоди Кантор и Меган Туей "Она рассказала" получила Пулитцеровскую премию в категории "Служение обществу" и начала движение за права женщин #MeToo.