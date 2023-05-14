Украинские защитники поздравили своих мам с Днем матери прямо с фронта: трогательное видео

Военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода поздравили своих мам с Днем матери. Защитники страны прямо с фронта за все поблагодарили матерей и попросили не волноваться за своих сыновей.

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В обращении к матерям военные призвали их беречь себя и ждать дома своих защитников. Об этом говорится в видеообращении 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Защитники Украины рассказали, что мамы всегда были в их жизни надежной опорой. Теперь же военные прилагают все усилия для защиты и спокойствия своих матерей.

Воины поблагодарили своих мам за самое главное – жизни, которые они не просто тратят, а приносят пользу, защищая родину и освобождая Украину от оккупантов.

"Вы защищали нас, когда мы были детьми, а теперь наша очередь. Наше главное пожелание – не волнуйтесь, берегите себя и ждите нас дома. Наш главный подарок – вернуться к вам с победой. С Днем матери!", – говорится в обращении.

Стоит отметить, что согласно Указу Президента Украины от 10 мая 1999 г. № 489/99, День матери в нашей стране отмечается каждое второе воскресенье мая.

Ранее OBOZREVATEL публиковал открытки и поздравления ко Дню матери.

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