Украинские защитники получили новый автомобиль-пикап от владельца Domino Антона Шухнина

Владелец Domino Антон Шухнин продолжает активно поддерживать Вооруженные силы Украины. На этот раз он приобрел новый пикап Toyota Hilux для нужд Сил обороны Украины. Стоимость автомобиля вместе с дооборудованием составляет более 3 миллионов гривен.

Видео дня

Это очередной весомый вклад в нашу победу в последовательной волонтерской деятельности Антона Шухнина и основанного тем фонда Domino Foundation, которая продолжается уже много лет.

Пикап передали военным, и они уже используют его во время выполнения боевых задач.

Перед тем как отправить пикап на фронт, авто прошло адаптацию под нужды военных: машину оснастили дополнительным оборудованием и установили специальные шины, устойчивые к повреждениям обломками.

На линии боевых действий пикапы являются незаменимыми. Они позволяют оперативно перевозить личный состав, осуществлять разведку, доставлять боекомплект и эвакуировать раненых, часто под прямым огнем. Поэтому надежный транспорт – это вопрос жизни для военных, а не просто логистика, отмечает Антон Шухнин.

Он поблагодарил всех, кто поддерживает деятельность фонда.

"Мы искренне благодарны каждому, кто присоединяется к инициативам нашей благотворительной организации, направленных на поддержку украинских Защитников и Защитниц. Автомобиль будет максимально эффективно использован в зоне боевых действий. Такая "Тойота" — это скорость, маневренность и безопасность для наших Героев", – говорит Шухнин.

Благотворительная организация Domino Foundation системно поддерживает военных и вынужденных переселенцев. Волонтерство превратилось в ежедневную работу команды, которая реализует социальные проекты, помогает гражданским и защитникам, приближая таким образом победу Украины.

Для Антона Шухнина эта деятельность имеет также личный мотив.

"Как отец троих детей, я хочу, чтобы они жили в безопасной Украине. Это возможно только тогда, когда общество и бизнес поддерживают наших воинов ежедневно", – говорит волонтер.

Поддержка армии и социальные инициативы

Domino под руководством Антона Шухнина неоднократно демонстрировала пример социально ответственного бизнеса. Компания организовывает специальные дни, когда вся прибыль перечисляется на нужды украинских защитников.

Именно благодаря одной из таких акций удалось приобрести автомобиль для спецподразделения ГУР МО "Артан".

Еще один пикап обеспечил разведчикам Domino Foundation.

Шухнин отметил, что поддержка воинов разведки имеет стратегическое значение, ведь именно они выполняют задачи, которые напрямую влияют на ход войны.

Domino Foundation также сотрудничает со спецподразделением "Тимура" ГУР МО Украины, который сейчас помогает украинским воинам выполнять боевые задачи на южном направлении, в частности в районе острова Змеиный.

Еще одним направлением деятельности фонда является помощь вынужденным переселенцам. В сентябре в начале учебного года команда DOMINO вместе с семьей Антона Шухнина посетила общежитие, где проживают семьи вынужденных переселенцев из Херсонской, Луганской и Запорожской областей. Они передали детям этих семей более 100 рюкзаков и наборов со школьными и творческими принадлежностями.

Справка

DOMINO – украинский luxury-ритейлер с более чем 20-летней историей. Компания работает в сегменте премиум-одежды, обуви и аксессуаров и представляет более 100 мировых брендов. Сеть насчитывает семь мультибрендовых бутиков в Украине.