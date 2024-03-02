Украинские врачи провели сверхсложную операцию и спасли воину жизнь: обломок был на стенке аорты

Украинские врачи выполнили сверхсложную операцию и спасти жизнь воину. Хирургам удалось извлечь обломок из задней стенки аорты пациента.

Об этом сообщил врач-хирург скорой и неотложной помощи Александровской больницы, ассистент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Павел Бык. Сейчас пациент идет на поправку.

"На прошлой неделе в отделении политравмы мы проделали интересную операцию: среди множественных обломков у воина один находился позади аорты под адвентиционным слоем ее стенки, к счастью для нас и пациента не повредив мышечный слой.

С анатомической точки зрения это была довольно сложная локализация: за телом поджелудочной железы между брюшным стволом и верхней брыжеечной артерией на задней стенке аорты. Да еще и наш воин достаточно крепкой комплекции", – отметил врач.

Операция была безотлагательной, поскольку во время движений этот обломок мог создать риск повреждения аорты и вызвать значительное кровотечение. Перед операцией активность пациента была значительно ограничена, практически он проводил все время лежа.

"Обломок локализовали с помощью Электронно-оптического преобразователя и металлодетектора. Поскольку он сделал себе "карманчик" под адвентиционным слоем задней стенки аорты, сразу вытягивать магнитом было крайне рискованно, поэтому сначала аккуратно пальцем вытолкал из этого кармашка обломок в мягкие ткани рядом а затем удалили его с помощью магнита", – отметил врач.

Он добавил, что во время операции удалось избежать кровопотери, а в послеоперационном периоде у пациента не возникло осложнений.

В настоящее время военный постепенно восстанавливается. У него остается тяжелое повреждение руки, над которым трудятся травматологи и реконструктивные хирурги. Однако основная угроза его жизни и здоровью уже прошла.

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