Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото

В Тернопольской области впервые в Украине успешно выполнили удаление злокачественной опухоли сердца с помощью аутотрансплантации. Чтобы полностью удалить опухоль, врачи из Тернопольской областной клинической больницы извлекли сердце из грудной клетки пациента.

Об этом сообщили на Facebook-странице Департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации. Операция продолжалась около 13 часов.

Пациентом был 45-летний военнослужащий, раненный на фронте и потерявший ногу. Врачи обнаружили у него серьезную митральную недостаточность.

У мужчины была саркома задней стенки левого предсердия, которую удаляли с помощью аутотрансплантации. В течение процедуры удаления опухоли жизненные функции пациента поддерживал аппарат искусственного кровообращения.

"К нам в отделение военнослужащего направили на плановую рутинную операцию. Во время диагностики мы видели определенную массу, которую мы восприняли как тромботическую, в левом предсердии. Когда же начали операцию, обнаружили опухоль. Взяли гистологию и решили не продолжать плановую операцию, потому что до такого масштабного вмешательства нужно было подготовиться", – рассказал кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии и трансплантологии Тернопольской областной клинической больницы Владимир Мороз.

Врачи изучали научную литературу, просматривали видеоматериалы и анализировали информацию, доступную в зарубежных источниках, по поводу этой патологии. Параллельно они готовили пациента к операции. Для доступа к опухоли, учитывая ее размер и месторасположение, была произведена эксплантация сердца.

"Операция происходила в два этапа. Мы вынули сердце из грудной клетки пациента, удалили оставшиеся в грудной клетке части опухоли, сформировали новую заднюю стенку левого предсердия из бычьего перикарда, ушив у него все легочные вены. Второй этап – это работа с сердцем. Саркома поразила митральный клапан сердца и часть левого предсердия, пораженных саркомой, поэтому мы удалили их. После этого мы восстановили геометрию левого предсердия тоже с помощью бычьего перикарда и установили новый митральный клапан", – сообщил кардиохирург.

Послеоперационный период был тяжелым. По словам Владимира Мороза, медицинский персонал учреждения выполнял все, что было в их силе, и даже больше, чтобы помочь пациенту.

В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и его уже выписали из больницы. Он находится в Киеве вместе с семьей и проходит процесс реабилитации и специализированного лечения.

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