newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото

Иванна Шепель
Общество
3 минуты
1,7 т.
Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото

В Тернопольской области впервые в Украине успешно выполнили удаление злокачественной опухоли сердца с помощью аутотрансплантации. Чтобы полностью удалить опухоль, врачи из Тернопольской областной клинической больницы извлекли сердце из грудной клетки пациента.

Об этом сообщили на Facebook-странице Департамента здравоохранения Тернопольской облгосадминистрации. Операция продолжалась около 13 часов.

Пациентом был 45-летний военнослужащий, раненный на фронте и потерявший ногу. Врачи обнаружили у него серьезную митральную недостаточность.

У мужчины была саркома задней стенки левого предсердия, которую удаляли с помощью аутотрансплантации. В течение процедуры удаления опухоли жизненные функции пациента поддерживал аппарат искусственного кровообращения.

Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото

"К нам в отделение военнослужащего направили на плановую рутинную операцию. Во время диагностики мы видели определенную массу, которую мы восприняли как тромботическую, в левом предсердии. Когда же начали операцию, обнаружили опухоль. Взяли гистологию и решили не продолжать плановую операцию, потому что до такого масштабного вмешательства нужно было подготовиться", – рассказал кардиохирург, заведующий отделением кардиохирургии и трансплантологии Тернопольской областной клинической больницы Владимир Мороз.

Врачи изучали научную литературу, просматривали видеоматериалы и анализировали информацию, доступную в зарубежных источниках, по поводу этой патологии. Параллельно они готовили пациента к операции. Для доступа к опухоли, учитывая ее размер и месторасположение, была произведена эксплантация сердца.

"Операция происходила в два этапа. Мы вынули сердце из грудной клетки пациента, удалили оставшиеся в грудной клетке части опухоли, сформировали новую заднюю стенку левого предсердия из бычьего перикарда, ушив у него все легочные вены. Второй этап – это работа с сердцем. Саркома поразила митральный клапан сердца и часть левого предсердия, пораженных саркомой, поэтому мы удалили их. После этого мы восстановили геометрию левого предсердия тоже с помощью бычьего перикарда и установили новый митральный клапан", – сообщил кардиохирург.

Послеоперационный период был тяжелым. По словам Владимира Мороза, медицинский персонал учреждения выполнял все, что было в их силе, и даже больше, чтобы помочь пациенту.

В настоящее время пациент находится в удовлетворительном состоянии и его уже выписали из больницы. Он находится в Киеве вместе с семьей и проходит процесс реабилитации и специализированного лечения.

Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото
Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото
Сердце извлекли из грудной клетки: в Тернополе провели уникальную операцию украинскому военному. Фото

Ранее сообщалось, что врачи столичной Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на днях провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга младенцу. Впервые удалось найти донора и доставить кроветворные клетки из США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!