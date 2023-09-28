"Так играет Бог, сердце замирает": воин ВСУ с бандурой довел украинцев до слез
Пользователей сети растрогало видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Романчук играет на бандуре "Элегию". Военный сидит посреди Донецкого террикона и мастерски исполняет чувственную композицию.
Видео опубликовал Культурный Десант на своей странице в Instagram. На нем украинский воин в "пикселе" среди живописной местности играет волшебную мелодию. Сначала бандура звучит спокойно, на инструменте развеваются сине-желтые ленты. Картина природы завораживает, дарит ощущение идиллии, впрочем в один момент все меняется. Позади военного появляется красно-черный дым, а с ним и поле боя. А воин все так же сидит, перебирая пальцами струны, и играет свою мелодию... (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы).
Музыка Дмитрия затронула сердца украинцев. Свои эмоции они выразили в комментариях:
"Как Бог играете, а руки – как ветер".
"Бандура... сердце замирает, сильно, прекрасно, родная душа народа поет и плачет в исполнении Дмитрия. Благодарна от всего сердца артисту и коллеге".
"Эти проклятые терриконы Донбасса...истерзана плодородная украинская земля. Земля моих предков...теперь навсегда вечная боль и слезы".
Пост сопровождался словами поэта Тараса Шевченко:
"...Гомоніла Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кров степами
Текла-червоніла.
І день, і ніч ґвалт, гармати;
Земля стогне, гнеться;
Сумно, страшно, а згадаєш –
Серце усміхнеться".
28 сентября на Instagram странице Ukraine Now опубликовали еще одно видео с Дмитрием Романчуком и его игрой на бандуре. В этот раз воин сидел в комнате с голыми стенами.
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