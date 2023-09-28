'Так играет Бог, сердце замирает': воин ВСУ с бандурой довел украинцев до слез

Пользователей сети растрогало видео, на котором военнослужащий Вооруженных сил Украины Дмитрий Романчук играет на бандуре "Элегию". Военный сидит посреди Донецкого террикона и мастерски исполняет чувственную композицию.

Видео опубликовал Культурный Десант на своей странице в Instagram. На нем украинский воин в "пикселе" среди живописной местности играет волшебную мелодию. Сначала бандура звучит спокойно, на инструменте развеваются сине-желтые ленты. Картина природы завораживает, дарит ощущение идиллии, впрочем в один момент все меняется. Позади военного появляется красно-черный дым, а с ним и поле боя. А воин все так же сидит, перебирая пальцами струны, и играет свою мелодию... (чтобы увидеть, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Музыка Дмитрия затронула сердца украинцев. Свои эмоции они выразили в комментариях:

"Как Бог играете, а руки – как ветер".

"Бандура... сердце замирает, сильно, прекрасно, родная душа народа поет и плачет в исполнении Дмитрия. Благодарна от всего сердца артисту и коллеге".

"Эти проклятые терриконы Донбасса...истерзана плодородная украинская земля. Земля моих предков...теперь навсегда вечная боль и слезы".

Пост сопровождался словами поэта Тараса Шевченко:

"...Гомоніла Україна,

Довго гомоніла,

Довго, довго кров степами

Текла-червоніла.

І день, і ніч ґвалт, гармати;

Земля стогне, гнеться;

Сумно, страшно, а згадаєш –

Серце усміхнеться".

28 сентября на Instagram странице Ukraine Now опубликовали еще одно видео с Дмитрием Романчуком и его игрой на бандуре. В этот раз воин сидел в комнате с голыми стенами.

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