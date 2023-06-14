Украинские военные спасли щенков енотовидной собаки: дрейфовали в море после подрыва Каховской ГЭС. Фото

Украинские защитники спасают не только людей в развязанной Россией войне. Они даже не проходят мимо животных, которые оказались в беде.

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Наши военные спасли щенков енотовидной собаки. Бедные щенки дрейфовали в море после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом сообщили на странице "Одесского зоопарка" в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Еще гости из Херсонщины. Мы сегодня ездили за город, взяли у наших военных малых щенков енотовидной собаки, которых они сняли с плавучих островков в море. Сейчас малыши в зоопарке", – сказано в сообщении.

На фото видно, что животные напуганы пережитым. Они сидят близко друг к другу. Но главное – уже в безопасности, тепле и с едой.

К слову, это не единичный случай, когда украинцы спасают ни в чем не виновные создания, страдающие из-за действий агрессивной России.

А недавно в Бериславе Херсонской области полицейский спас черепаху, оказавшуюся прямо на дороге. Страж порядка оперативно доставил ее в воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский пограничник Олег спас собаку, которую ранило на фронте в Донецкой области. Немецкая овчарка, которую назвали Джессика, пришла на позиции к защитникам, когда воины только начали их обустраивать. Они приютили собаку, заботились о ней и делились своими пайками.

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