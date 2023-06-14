Операция 'Эвакуация': полицейский в Херсонской области спас черепаху. Трогательное видео

Украинцы даже в самые сложные времена готовы прийти на помощь друг другу. И не только. Наши добродушные граждане при любых обстоятельствах спасают животных.

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Свидетельством этому является видео, героем которого стал полицейский из Берислава в Херсонской области. Он, увидев на дороге черепаху, принялся помочь ей поскорее добраться к воде. Трогательный ролик опубликовал на своей странице в Facebook глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Немного доброты в ленту на ночь. Операция "Эвакуация": бериславский полицейский спасает черепаху", – написал под видео глава МВД.

Он добавил, что украинцы умеют быть настоящими людьми.

"Быть человеком – это когда каждая жизнь важна", – отметил Клименко.

На кадрах страж порядка аккуратно поднял черепаху с проезжей части, сел с ней в служебную машину и потом побежал к водоему, чтобы поскорее выпустить пресмыкающееся в воду.

"Бериславский полицейский спасает черепаху. Быстрая доставка ее к воде", – говорит голос за кадром.

Примечательно, что ролик полицейские сопроводили забавной песней "Черепаха Аха", что сделало видео трогательным до мурашек.

В комментариях украинцы поблагодарили полицейского за спасенную жизнь, а черепаху назвали "счастливчиком".

"Черепаха и не мечтала о такой скорой доставке. Пожалуй, не дошла бы...+1 спасенная жизнь", "Она плывет? Спасибо парня за спасенную жизнь. Все будет Украина", "Счастливая черепаха", – пишут под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский пограничник Олег спас собаку, которую ранило на фронте в Донецкой области. Немецкая овчарка, которую назвали Джессика, пришла на позиции к защитникам, когда воины только начали их обустраивать. Они приютили собаку, заботились о ней и делились своими пайками.

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