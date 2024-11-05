'Украинские вертолеты' вручили в Ирпене и Буче ценные подарки Героям войны

Украинские вертолеты с начала полномасштабного вторжения не только активно помогают украинской армии, но и мощно поддерживают ветеранов и их семьи. За этот период авиакомпания оказала благотворительную помощь на общую сумму 212,6 млн гривен.

На днях представители компании посетили Ирпень и Бучу для благородной миссии - встречались с более чем 160 ветеранами и вручали им подарки и сертификаты.

Защитники Ирпеня заказывали в основном технику: ноутбуки, планшеты, телефоны, зарядные станции. Общая стоимость этих подарков – почти 700 тыс. гривен.

В Буче воинам представили 130 сертификатов по 15 тыс. грн. На эти средства они могут приобрести любые товары одной из торговых сетей. Также Героев ждал приятный сюрприз - концерт с известными исполнителями: Анжелика Рудницкая, Михаил Панчишин, Катя Бойко, Анна Добрыднева.

"Мы благодарны каждому, кто боролся за нашу свободу. Передача этих подарков и сертификатов – это наш способ выразить благодарность и помочь возвращающимся в гражданскую жизнь. Это реальная поддержка для наших несокрушимых", – прокомментировала директор по коммуникациям авиакомпании Леся Червинская.

Ветераны выразили благодарность за помощь и внимание к их запросам.

Само мероприятие от "Украинских вертолетов" — часть более широкой программы социальной поддержки ветеранов, которая включает помощь в медицинской реабилитации и лечении защитников в клиниках. А также интеграция ветеранов в общество, их профессиональная и социальная адаптация.