Украинские полярники показали розовые НЛО и перламутровые тучи над Антарктидой. Фото

На исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктике украинские ученые зарегистрировали явление, известное как перламутровые облака. Кроме того, ученые заметили розовое "НЛО".

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Об этом уникальном природном явлении сообщили в Национальном антарктическом научном центре, который изучает события и явления в Антарктике. Для таких природных явлений, как отметили ученые, нужны специфические погодные условия.

"Знаете, что такое мечта полярного метеоролога? Это наблюдать за один день сразу несколько явлений, которые очень редки или отсутствуют в наших краях", – отметили полярники.

По их наблюдениям, с утра на небе появились облака в форме чечевиц. Они имели овальную форму, растянутую горизонтально, с четко определенными ровными краями.

Эти облака отличались ярким белым цветом и время от времени излучали разноцветное сияние. Они также часто накладывались друг на друга, создавая впечатление кучи тарелок.

"Это антарктические НЛО, ведь они похожи на космический корабль пришельцев", – шутят ученые.

Облака, которые имели форму похожую на чечевицу, из-за особенности своего образования, словно зависли в одной точке, но не перемещались.

"Поэтому пока они висели над "Вернадским", солнце опустилось над горизонтом, "подсветив" небо в розовый цвет", – добавили полярники.

После обеда над станцией "Вернадский" кроме "антарктических НЛО" появились перламутровые облака.

Ученые сообщили, что эти облака обладают очень тонкой структурой, поэтому практически незаметны на фоне рассеянного света.

Во время заката, когда оно опускается ниже горизонта на несколько градусов, свет отражается от кристаллов льда в облаках.

Таким образом возникает оптический эффект, известный как иризация, который зависит от угла наблюдения и освещения и приводит к изменению цвета поверхности тела. Это и приводит к разноцветности облаков.

Ученые заметили, что явление облаков, напоминающих чечевицу или имеющих перламутровую структуру, наблюдается нечасто, даже в Антарктике. Для этого нужны определенные погодные условия, обычно наблюдаемые зимой.

Образование обоих типов облаков требует "помех", через которые протекает поток воздуха, например горные хребты.

Напомним, что украинские полярники дерусифицировали указатель у станции "Академик Вернадский" и добавили на него новые города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Антарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский появится новая арт-инсталляция. На острове Галиндез архипелага Аргентинские острова установят украинский дом.