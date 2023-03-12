Украинские полярники дерусифицировали указатель у станции ''Академик Вернадский'' и добавили на него новые города. Фото

Участники 27-й УАЭ провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На нем размещают таблички с названиями и расстоянием до разных городов.

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В большинстве своем это населенные пункты, из которых родом наши зимовники или откуда к нам приезжали коллеги из других стран. Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Поскольку указатель прослужил более 20 лет, он нуждался в обновлении: как физически, так и содержательно. Поэтому врач Василий Матковский и механик Максим Билоус приступили к работе", – говорится в сообщении.

Специалистами были выполнены следующие работы:

реставрировали ряд старых, заржавевших, табличек – например, Черкассы, Киев, Малин, Львов, Харьков, Варшава, Ротера (британская станция) и другие;

"декоммунизировали" Кировоград на Кропивницкий, а также "дерусифицировали" транслитерацию Винницы и Одессы;

добавили новые символические города – Мариуполь, Херсон и Бучу (их впервые разместили на указателе еще после освобождения Херсона в ноябре 2022-го), Коломыю и Ивано-Франковск (родные для Василия Матковского), Нью-Йорк, Оттаву и столицы (или знаковые города) других стран, поддерживающих Украину;

изготовили новый столб для табличек, заменили потрескавшийся фундамент и "усталые" крепления;

реставрировали флюгер и указатели сторон света.

"Каждая экспедиция имеет традицию улучшать нашу станцию, которая на год становится вторым домом. Мы решили это сделать таким образом", – рассказал об инициативе Василий Матковский.

Он объяснил, что все началось с идеи добавить указатель Мариуполя – чтобы каждый посетитель станции видел: украинцы помнят город у украинского моря, где бурлила жизнь, и когда-то, совсем скоро, снова забурлит в свободной Украине.

"Потом было освобождение Херсона. Пожалуй, не было за всю зимовку дня более праздничного и радостного. Именно тогда идея сделать и немного переосмыслить наш указатель приняла форму. На следующий день мы уже подготавливали свежевыкрашенную табличку с небольшим ломтиком арбуза. И поняли, что это только начало", – поделился мыслями зимовник.

Для воплощения проекта пришлось многое поработать в столярной мастерской, а впоследствии и на улице. В конце концов указатель получил как новый вид, так и новые смыслы.

"Кроме родных городов, добавилась память о нанесенной боли и неизбежных победах. И, безусловно, благодарность людям цивилизованного мира, которые поддерживали нас и всю Украину. Пожалуй, никогда еще станция не слышала сколько восклицаний "Слава Украине" с лодок и судов, что проходили мимо. Возгласов с разными акцентами, но с единодушной поддержкой", – рассказал Матковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, вАнтарктиде в районе украинской станции Академик Вернадский появится новая арт-инсталляция. На острове Галиндез архипелага Аргентинские острова установят украинскую хату.