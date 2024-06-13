Украинские морпехи спасли мужчину, которого унесло в открытое море. Фото

Украинские военные моряки спасли гражданского, которого унесло в открытое море. Морпехи отыскали мужчину и доставили на сушу.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Военно-морских сил ВСУ. Отмечается, что во время выполнения задач в акватории Черного моря экипаж одного из катеров ВМС ВС Украины получил указание по поиску гражданского лица, которого волны отнесли в открытое море.

При поиске военные моряки обнаружили человека и успешно провели меры по спасению. Гражданский был спасен и доставлен на сушу.

Морпехи подчеркнули, что наиболее распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, когда люди купаются в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 2 июня, 20-летнюю лейтенантку полиции вечером смыло волной с пирса в Одессе. Это произошло во время того, как девушку фотографировал ее парень. Через три дня ее тело обнаружили водолазы ГСЧС недалеко от места трагедии.

Как сообщал OBOZ.UA, в пятницу, 7 июня, в селе Белов Ровенского района простились с полицейской Александрой Олещук. В областной полиции выразили соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели 20-летней коллеги.

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