Ее искали три дня: в Ривненской области попрощались с полицейской, которую смыло волной с пирса в Одессе. Фото

В пятницу, 7 июня, в селе Билов Ривненского района простились с полицейской Александрой Олещук. Она погибла в Одессе 2 июня.

Об этом сообщили в полиции Ривненской области. Тело девушки искали трое суток.

"Молодая, упорная, старательная, веселая, положительная и добрая. Такой ее запомнят коллеги. Сердца родных разрываются от боли. Вечная память тебе, Саша…", – отметили коллеги Александры.

В областной полиции выразили соболезнования родным и близким по поводу трагической гибели 20-летней коллеги.

Сообщается, что Александра Олещук в апреле 2023 года окончила Львовский государственный университет внутренних дел и была назначена на должность участкового офицера полиции Ривненского РУП.

Напомним, в воскресенье, 2 июня, 20-летнюю лейтенанта полиции вечером смыло волной с пирса в Одессе. Это произошло во время того, как девушку фотографировал ее молодой человек. Через три дня ее тело обнаружили водолазы ГСЧС недалеко от места трагедии.

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