Украинские девушки все чаще выбирают 'традиционно мужские' инженерные профессии – 'Метинвест'

Инженерные профессии становятся все более популярными среди девушек: по данным вуза "Метинвест" Политехника, сейчас доля студенток уже достигает 20% и постоянно увеличивается.

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Об этом сообщила пресс-служба "Метинвест".

По словам студентки вуза Светланы Червятюк, выбор специальности "обогатитель" стал ее сознательным выбором, ведь эта профессия универсальна. К тому же это дает возможность учиться именно тому, что нужно на работе и иметь перспективы карьерного роста. Сегодня я с уверенностью могу сказать, что обогатитель – это профессия универсальная, – делится мнением студентка.

А Елизавета Железняк, студентка "Метинвест" Политехники по образовательной программе "Технологии защиты окружающей среды", стала первой участницей пилотного проекта международной стажировки: она успешно прошла практику на заводе Promet Steel в Бургасе (Болгария). Там она получила возможность изучить европейский опыт организации системы экологического мониторинга, познакомиться с особенностями европейского законодательства и стандартов экологической отчетности ЕС.

"Мы стремимся создать условия, при которых каждая студентка будет уверенно двигаться к своей профессиональной цели. Со своей стороны, Группа "Метинвест" не просто открывает двери к карьерным возможностям: здесь формируется среда, где женщины становятся лидерами перемен. Выпускницы и студентки "Метинвест" Политехники уже работают на ключевых должностях, меняя подход к работе в отрасли и доказывая, что гендер не ограничивает возможности", – отмечает Наталья Рекова, первая проректор "Метинвест" Политехники.

Ранее издание Reuters написало, что война с Россией истощает рабочую силу в Украине: предприятия пытаются покрыть острую нехватку кадров, нанимая больше женщин на традиционно мужские должности, в частности шахты и металлургические предприятия. Также украинский бизнес активнее вовлекает в работу пенсионеров и подростков.