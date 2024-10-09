Украинская система реагирования на сексуальное насилие, связанное с агрессией РФ: какие изменения необходимы

С начала полномасштабного вторжения Украина и весь мир стали свидетелями беспрецедентной жестокости России и пренебрежения мировой правовой системой. Регулярное нарушение норм международного гуманитарного права и совершение военных преступлений – часть военной стратегии агрессора, направленной на дестабилизацию и унижение украинского общества.

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Распространенным среди российских военнослужащих методом деморализации являются акты сексуального насилия в отношении украинских военнослужащих и гражданского населения. По состоянию на 1 октября 2024 года Офис генерального прокурора зафиксировал 321 случай сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК). Реальное количество таких преступлений, к сожалению, до сих пор неизвестно. По оценкам ООН, незарегистрированных случаев СНСК в 10-20 раз больше.

Согласно нормам международного права, к категории преступлений сексуального насилия, связанного с конфликтом, относится изнасилование, сексуальное рабство, принуждение к проституции, принудительная беременность, принудительный аборт/стерилизация/брак, а также любая другая форма сексуального насилия сравнимой тяжести, которая напрямую или косвенно связана с конфликтом.

Первые случаи применения СНСК по отношению к украинскому населению были зафиксированы с началом агрессии России на востоке Украины. Однако с началом полномасштабного вторжения действия оккупантов приобрели массовый характер и привлекли внимание международной общественности.

"Сразу после обнародования первых фактов совершения россиянами таких преступлений совместно с международными партнерами мы положили начало единому механизму реагирования на насилие. Важным шагом стало подписание рамочного соглашения о сотрудничестве между правительством Украины и ООН по предотвращению и противодействию сексуальному насилию в условиях войны и разработка Имплементационного плана по его реализации", – комментирует министр юстиции, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Сегодня Украина продолжает работать над единым координационным механизмом борьбы с сексуальным насилием. Среди ключевых направлений работы профильных ведомств: эффективное расследование и документирование преступлений; предоставление комплексной помощи пострадавшим, включая репарации; повышение компетенции профессионалов и информирование общества.

Как происходит фиксация случаев СНСК против украинского населения?

По состоянию на сегодняшний день одни из первых на деоккупированные территории заходят правоохранители. В рамках специализированных мобильных групп правоохранители выявляют и документируют показания пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной (СНСК).

"Работа групп направлена не только на то, чтобы задокументировать преступления, но и на то, чтобы ориентировать пострадавшего на получение комплексной реабилитационной помощи. В этом вопросе значительную роль играют психологи и сотрудники социальных служб, которые вовлечены в работу с полицейскими. Если говорить именно о полицейских, то они предоставляют всю необходимую информацию гражданскому населению. Рассказывают о видах помощи, которые оно может получить, предлагают перечень учреждений и горячих линий, куда обратиться за дальнейшей помощью", – комментирует заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Выявленные полицейскими факты совершения оккупантами преступлений сексуального характера сразу регистрируются и вносятся в Единый реестр досудебных расследований. Собранная информация представляется в Управление по расследованию сексуальных преступлений армии РФ в Украине при Офисе генерального прокурора. Созданное в сентябре 2022 года, Управление функционирует с учетом специфики этой категории преступлений и потребности в ориентированных на пострадавшего подходах в работе (согласно положениям международного протокола Кодекса Мурад).

Основные задачи структурных подразделений, отвечающих за надлежащее расследование таких преступлений и сбор доказательств, – собрать материалы для передачи в Международный уголовный суд и ряд других доказательств, установив четкую причинно-следственную связь с войной, четкую территориальную связь личности и временную связь с наличием представителей Российской Федерации в определенное время на определенной территории. Все это необходимо, чтобы установить виновность личности и по крайней мере заочно привлечь ее к ответственности.

Далее информация о зафиксированных случаях насилия предоставляется Офису Международного уголовного суда. С марта 2022 года следственная группа европейских судебных органов при Международном уголовном суде ведет расследование фактов СНСК в Украине.

В то же время случаи СНСК фиксируют и представители общественных, международных организаций, журналисты, попавшие на деоккупированные территории одними из первых, или волонтеры, которые привозят гуманитарную помощь. В числе общественных инициатив Коалиция "Украина. Пятое утро", глобальная инициатива правозащитников "Трибунал для Путина" регулярно фиксируют преступления, собирают доказательства и передают для дальнейшего расследования соответствующим органам.

Какие изменения необходимы для эффективного расследования преступлений СНСК?

Сегодня одной из ключевых задач уполномоченных институтов является внесение изменений в действующее законодательство, конкретные пункты которого до сих пор препятствуют эффективному расследованию актов СНСК и защите пострадавших. Речь идет прежде всего о необходимости юридического определения термина "СНСК" и статуса потерпевших.

"Сам факт признания СНСК на законодательном уровне – уже факт сатисфакции. В Украине есть пострадавшие от россиян еще с 2014 г., которые за этот длительный период времени даже потеряли веру в то, что их права будут защищены. Теперь они смогут сказать: да, о нас действительно не забыли. Все ли они будут обращаться за статусом пострадавших – это им уже решать. Но они будут знать, что в законодательстве есть такая возможность. И это очень важно", – подчеркивает представитель в Украине Фонда лауреата Нобелевской премии доктора Дениса Муквеге и Глобального фонда переживших насилие Федор Дунебанин.

По словам эксперта, эти изменения будут гарантировать право пострадавших на медицинскую помощь от государственных учреждений, которым больше не придется искать какие-то особые пути, чтобы записать пострадавших и оказать им помощь. С другой стороны, принятие законопроекта №10132 "О статусе лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и неотложных промежуточных репарациях" (что сейчас готовится ко второму чтению в Верховной Раде) обеспечит возможность пострадавших получить компенсацию в рамках неотложных репарационных мер. К сожалению, ни одна денежная компенсация не способна возместить причиненный ущерб пострадавшим от преступлений российской армии.

Начальник Управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержания публичного обвинения в уголовных производствах о преступлениях, связанных с сексуальным насилием, Ирина Диденко также отмечает важность внесения поправок в действующее законодательство, которые сделают возможным проведение закрытых судебных заседаний в случае нежелания пострадавшего давать публичные показания, а также закрепят принцип "информированного согласия". Последний предусматривает не только корректное толкование уголовного процесса всем участникам, но и применение принципа, ориентированного на пострадавшего, когда в проведении производства приоритетны моральное и физическое состояние потерпевшего, его потребности, пожелания и т.д.

Наконец, речь идет также о реорганизации и усовершенствовании действующей системы оказания помощи пострадавшим.

"Украина имеет разветвленную систему оказания помощи пострадавшим, в частности медицинской, правовой, социальной. Но эта система достаточно сложна. Поэтому наибольшим вызовом для поставщиков услуг (сервис-провайдеров), в частности для правительства, служб социальной поддержки, общественных и международных организаций, а также правоохранительных органов, является координация их действий. Нередко случается, что некоторые услуги дублируются. Или не работает механизм перенаправления, когда отдельные организации не могут предоставить пострадавшим нужную помощь из-за нехватки ресурсов и не знают, что такую помощь может предоставить другая структура, имеющая соответствующие возможности и финансирование", – объясняет Федор Дунебанин.

С целью налаживания межсекторального взаимодействия между участниками процесса фиксации и расследования случаев сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией России, был реализован проект "Выстоим вместе" – инициатива Украинского женского фонда, ОО "Ла Страда-Украина" и Ассоциации женщин-юристок "ЮрФем".

"Украина не имела опыта преодоления различных вызовов гибридной войны, в частности, не имела и эффективной системы реагирования на сексуальное насилие, совершенное агрессорами. Среди тех, кто первым среагировал на случаи такого насилия, были и женские общественные организации. В частности, и мы в Украинском женском фонде начали обсуждать эту проблему, изучать опыт Хорватии, Боснии и Герцеговины, которые прошли через подобные испытания. А также активнее контактировать с правительственными структурами, органами местного самоуправления, международными организациями, предоставляющими услуги в таких случаях, чтобы выработать совместные решения.

Во время такой работы родилась идея проекта "Выстоим вместе. Усовершенствование системы поддержки пострадавших от сексуального насилия, связанного с войной", который мы сейчас реализуем," – объясняет директор по стратегическому развитию Украинского женского фонда Наталья Карбовская. Цель проекта – проработать международный опыт противодействия преступлениям СНСК и адаптировать его для использования украинскими специалистами при коммуникации с пострадавшими и документировании фактов преступления.

Следует понимать, что кейс Украины в вопросе расследования случаев сексуального насилия, связанного с конфликтом, уникален. Несмотря на масштабы злодеяний и активные боевые действия, государственная система правосудия продолжает выполнять свои функции. Фактически стандарты документирования, расследования преступлений СНСК и механизмы защиты пострадавших создаются буквально здесь и сейчас.

"Мы встаем перед необходимостью трансформироваться. Я всегда привожу сравнение с ВСУ: в начале войны у нашего войска не было возможности сдерживать это нашествие, не меняясь самим. Сейчас то же самое в системе уголовной юстиции происходит. Если мы не изменимся, не изменим наших подходов, то она просто ляжет. И само направление расследования международных, военных преступлений одним из первых испытывает новые подходы. После войны это позволит системе уголовной юстиции выйти на другой уровень.

Поэтому даже в этой сложной ситуации нужно видеть возможности Украины. Одна из них – измениться и перейти на другой уровень развития", – убежден начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов.