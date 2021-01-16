Украинская разведка 13 лет назад предупреждала об угрозе оккупации Крыма, – Лапутина

Украинская разведка сообщала об угрозе оккупации Крыма еще за 13 лет до начала российской агрессии.

Об этом заявила министр по делам ветеранов, генерал-майор Службы безопасности Украины Юлия Лапутина в эфире "Радио Свобода". По ее словам, россияне пытались установить контроль над полуостровом еще во времена экс-главы автономной республики ныне покойного Юрия Мешкова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Была попытка отделения Крыма," мешковщины "и другие. Но потом, когда блицкриг не удался, Россия начала применять разные, как сейчас говорят, гибридные методы. Это уничтожение финансовых ресурсов Крыма, проводились операции по выведению, в том числе из-за фальшивых авизо, всех активов крымских предприятий в России. Кроме этого, происходил общий на постсоветском пространстве процесс криминализации бизнеса, связей криминала с властью местной " – сказала она.

Лапутина добавила, что тогда СБУ создала оперативно-следственную группу для прекращения действий против суверенитета Украины (в то время генерал-майорка работала в оперативно-боевому подразделении "Альфа").

"Мы задерживали вооруженных преступников. Это были банды, можно сказать, с оружием, с деньгами для того, чтобы осуществлять операции против Украины. И было очевидно, что даже если тогда мы прекратим вот это все, что делалось против Украины, на будущее нам нужно сделать предохранители, чтобы не произошло в дальнейшем более эффективных попыток Российской Федерации ", – вспоминает она.

Также, по словам Лапутина, контрразведка докладывала о попытках РФ усилить влияние на украинских территориях во времена президентства Виктора Ющенко и Виктора Януковиса.

"Украинская контрразведка во времена всех руководителей писала аналитические документы, которые были основаны на определенных оперативных данных и аналитической информации об угрозах. И одна из них, а это, примерно, 2008-2009 годы, о том, что происходит в Крыму ", – подчеркнула она.

Первым выводом оперативной и аналитической работы контрразведчиков было то, что существует реальная угроза отделения Крыма, сказала Министерка.

"К сожалению, произошло так, что была смена власти на пророссийский курс, и никто не обратил на это внимание. И нами даже были разработаны предложения, каким образом нейтрализовать эти действия российских спецслужб ", – уточнила она.

Лапутина подчеркнула, что в то время ее группу "просто разогнали".

Участница боевых действий на Донбассе, контрразведчик, генерал-майор СБУ (вторая женщина-генерал в истории независимой Украины).

Возглавляла Директорат коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Член Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

В декабре 2020 года возглавила Министерство по делам ветеранов.

Замужем, муж также работает в СБУ. Имеет двух дочерей.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия увеличила военное присутствие в регионе Черного моря и оккупированном Крыму, а также других регионах.

Он уточнил, что Альянс, в частности, наблюдает рост военного строительства со стороны РФ от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.