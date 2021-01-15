Росія наростила військову присутність у Криму: в НАТО заявили, що стежать за Кремлем

Росія збільшила військову присутність у регіоні Чорного моря та окупованому Криму, а також інших регіонах, що "дуже уважно" відстежує НАТО

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг, передає "Крим.Реалії". Як підкреслив глава НАТО, дії РФ "викликають велике занепокоєння".

"Що стосується питання про збільшення російської присутності в Лівії і в Африці загалом, звичайно, це те, за чим ми стежимо – і дуже уважно відстежуємо в НАТО, це частина моделі збільшення російської присутності не тільки в Лівії, а й в інших частинах Африки, і на Близькому Сході, в Сирії і в Чорноморському регіоні в Криму, а також у Балтійському регіоні та на Крайній Півночі", – йдеться в заяві Столтенберга.

Він уточнив, що Альянс, зокрема, спостерігає зростання військового будівництва з боку РФ від Крайньої Півночі до Балтійського регіону, Чорного моря, Близького Сходу і Північної Африки.

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