Купюру в 200 гривен номинировали на престижном международном конкурсе "Банкнота года"

Банкнота 200 гривен четвертого поколения стала номинантом ежегодного международного конкурса "Банкнота года", который организует Международное общество банкнот (IBNS).

Об этом пишет Музей денег Национального банка Украины на своей странице в Facebook. На звание лучшей претендуют еще 15 банкнот различных стран мира, выпущенных в 2020 году.

Количество участников конкурса может возрасти, ведь срок номинирования банкнот истекает 31 января 2021 года, уточняется в сообщении. Среди критериев, имеющих значение для жюри конкурса, – художественные особенности, дизайн, цветовая гамма и защитные элементы.

Напомним, что обновленную 200-гривневую банкноту Нацбанк Украины ввел в обращение в 2020 году в день рождения Леси Украинки – 25 февраля. Эти деньги должны постепенно заменить купюры старого образца.

На аверсе портрет украинской поэтессы и писательницы перемещен в центр банкноты – ранее он был на правой стороне.

На реверсе изображена самое старое сооружение Луцка – въездная башня, рядом с ней растет ясень, которому более 200 лет. Под ним якобы любила отдыхать Украинка, которая провела в этом городе детские годы.

Банкнота напечатана на тонированной бумаге светло-розового оттенка.

Элементы защиты купюры – водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, "оконная" защитная лента, элемент SPARK в форме стилизованного изображения водяной лилии, рельефные элементы, латентное изображение и микротексты.

Также банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

Больше о других номинантах конкурса "Банкнота года" можно прочитать на сайте IBNS.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Нацбанк Украины активно обновляет банкнотно-монетный ряд. В частности, купюры мелких номиналов заменяют монетами, а мелкие монеты – вообще выводят из употребления.