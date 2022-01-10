Украинская ассоциация Римского клуба дарит книги университетам при содействии НАОКВО

Украинская ассоциация Римского клуба для распространения идей устойчивого развития и экономической модернизации дарит профильным факультетам и кафедрам украинских университетов 300 книг по экономике.

"Это все знаковые книги, которые вызвали большой интеллектуальный резонанс в мире и которые будут особенно полезны Украине. Мы очень благодарны компаниям и организациям, которые в свое время поддержали их издание на украинском языке – Интерпайп, CEO Club Ukraine, ФРУ, ВариантАгроСтрой, Фонд Ганнса Зайделя, Jansen Capital Management, Huxley и другие. Это действительно важная социальная миссия развития", – подчеркнул президент Украинской ассоциации Римского клуба, доктор экономических наук Виктор Галасюк.

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Глава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО) Сергей Квит отметил:

"В этом проекте для нас было важно распространить эти замечательные книги для лучших образовательных программ по экономике, а также между теми образовательными программами, которые нуждаются в специальной поддержке".

Галасюк подчеркнул:

"Мы искренне благодарны Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования и Сергею Мироновичу Квиту за партнерскую помощь в реализации идеи и, в частности, за выбор образовательных учреждений, которые смогут использовать книги с максимальной пользой для студентов и профессорско-преподавательского состава и будут способствовать максимальному распространению и воплощению идей устойчивого развития и инновационной реиндустриализации Украины.