Украинец стал лучшим иностранным студентом британской Королевской военной академии. Фото

Ольга Липич
Общество
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Украинец стал лучшим иностранным студентом британской Королевской военной академии. Фото

Украинца Павла Лэйси признали лучшим студентом-иностранцем Королевской академии сухопутных войск в Британии. Его наградили отличием "Международный меч".

Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщили на Facebook-странице британского посольства в Украине. Лэйси стал лучшим среди других 26 иностранцев, которые в этом году получают образование в Королевской академии.

Награду "Международный меч" вручают в учреждении каждый год. Ее получает тот студент, который продемонстрировал наилучшие результаты в учебе.

Павел Лэйси
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Награду Лэйси получил на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена. Ее вручила лично Ее Королевское Высочество принцесса Анна.

Награду вручила принцесса Анна

Украинец также получил "Медаль Сандхерста" за его достижение как иностранного кадета. Ее Лэйси вручил руководитель Генштаба Британской армии Вооруженных сил Великобритании Генерал Сэр Марк Карлтон-Смит.

Лэйси получил "Медаль Сандхерста"
Скриншот сообщения British Embassy Kyiv в Facebook

На Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины также поздравили Павла Лэйси с получением награды. Генштаб также выразил благодарность Британии за помощь в овладении военной наукой представителем ВСУ по стандартам страны-члена НАТО.

Церемония во время парада в честь Суверена
Павел Лэйси

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия будет использовать все имеющиеся у нее экономические и дипломатические инструменты для предотвращения какого-либо вторжения России в Украину, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

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