Украинец стал лучшим иностранным студентом британской Королевской военной академии. Фото

Украинца Павла Лэйси признали лучшим студентом-иностранцем Королевской академии сухопутных войск в Британии. Его наградили отличием "Международный меч".

Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщили на Facebook-странице британского посольства в Украине. Лэйси стал лучшим среди других 26 иностранцев, которые в этом году получают образование в Королевской академии.

Награду "Международный меч" вручают в учреждении каждый год. Ее получает тот студент, который продемонстрировал наилучшие результаты в учебе.

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Награду Лэйси получил на торжественной церемонии во время парада в честь Суверена. Ее вручила лично Ее Королевское Высочество принцесса Анна.

Украинец также получил "Медаль Сандхерста" за его достижение как иностранного кадета. Ее Лэйси вручил руководитель Генштаба Британской армии Вооруженных сил Великобритании Генерал Сэр Марк Карлтон-Смит.

На Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины также поздравили Павла Лэйси с получением награды. Генштаб также выразил благодарность Британии за помощь в овладении военной наукой представителем ВСУ по стандартам страны-члена НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, Британия будет использовать все имеющиеся у нее экономические и дипломатические инструменты для предотвращения какого-либо вторжения России в Украину, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.