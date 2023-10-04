Сергей Цюпко и его украинский Иерусалим

Місто божественного світла, сповнене енергії - таке відчуття викликає Єрусалим у мільярдів людей на Землі. Це місце переплетення трьох релігій, що лежать в основі світової цивілізації, відправна точка Людства на його шляху до Бога і духовного безсмертя. Але межі цього світового центру Духовності поширюються набагато далі, ніж його географічні координати на карті Світу. Благодатний Вогонь зі Святих Храмів повторюється в мільйонах лампад християнських церков і, з'єднуючись із молитвами вірян до Ісуса Христа, руйнують світове зло і дають нам силу для творення, радості та впевненості у вічності нашої душі.Город божественного света, наполненный энергией – такое чувство вызывает Иерусалим у миллиардов людей на Земле. Это место переплетения трех религий, лежащих в основе мировой цивилизации, отправная точка человечества на его пути к Богу и духовному бессмертию. Но границы этого мирового центра духовности распространяются гораздо дальше, чем его географические координаты на карте мира. Благодатный Огонь из Святых Храмов повторяется в миллионах лампад христианских церквей и, объединяясь с молитвами верующих к Иисусу Христу, разрушают мировое зло и дают нам силу для творения, радости и уверенности в вечности нашей души.

У древней столицы Руси особая связь с этим мировым религиозным центром. Уже в начале XVII века, задолго до захвата Киева московскими царями, монахи Киево-Печерской Лавры называли ее Вторым Небесным Иерусалимом. Киев – это мощный духовный и геополитический центр восточных славян и исторический щит европейской цивилизации на пути агрессивных евразийских орд к центрам мировой цивилизации. Но кроме духовного моста, между нашими городами есть его материальное воплощение. За тысячелетнюю историю Украины-Руси тысячи паломников, политиков и просто жителей нашей страны посетили Святые Места. Все они возвращались на Родину, наполненные божественным духом и ощущением радости и счастья от непосредственной встречи с величайшими реликвиями Христианского Мира. Голгофа, Плита Помазания, Вифлеем, место схождения Благодатного Огня и многие другие Святыни навсегда остаются в сердцах людей, побывавших в этих местах. Почти все они возвращались домой с разными мелкими материальными частицами божественного духа в виде икон, крестов и других предметов религиозного культа. Эти вещи хранятся в семьях и передаются потомкам как важное духовное наследие.

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Но в нашей Киевской истории есть Лица, которые наоборот, подобно Мировым Королям и Владыкам, Купцам и Политикам, внесли свой, очень весомый и видимый материальный вклад в Мировые Святыни. Первым это сделал наш Великий Гетман Иван Мазепа, человек с очень сложной судьбой и несгибаемой волей, прошедший сложный путь от предателя России до настоящего патриота Украины, творец и строитель как наших храмов, так и больших церквей на Святой Земле. Его вклад в строительство соборов и церковных предметов высочайшего качества оценивается в миллионы долларов (в пересчете на сегодняшний день). Его жизненный путь закончился, но его дух навсегда останется в памяти нашего народа, а подаренные им ритуальные предметы будут нести его энергию к божественному свету во время церковных служб и молитв, соединяя незримым мостом Святые места с Небесным Иерусалимом Киева.

Но дело Ивана Мазепы продолжил и развил человек, проживающий в наше историческое время. Его вклад в развитие духовных и материальных связей с Иерусалимом не меньше, чем у Великого Гетмана.

Сергей Викторович Цюпко – вот имя достойного продолжателя традиций благотворительной миссии, украинского вклада в духовное и материальное состояние Великих Святынь Христианского Мира. Владелец Киевского ювелирного завода – исторического украинского предприятия, ведущего свою историю от знаменитых мастерских Маршака, не потерял честь высокой марки качества своего предшественника и создал уникальные изделия, навсегда вошедшие в украшение Храма Гроба Господня, Базилики Рождества Христова, Церкви Успения Богородицы и других святынь. Созданные киевскими мастерами предметы религиозного культа, попадая в атмосферу царства Божественного Духа, находясь рядом с Плитой Помазания, Голгофой, Звездой Вифлеема, становятся неотъемлемой частью этой бессмертной энергии Бога и источниками Света, соединяющего Иерусалим с его небесным братом Киевом.

История появления Лампад в Христианской Церкви происходит от тайных молебнов ранних христиан, гонимых как иудеями, так и римлянами в катакомбы и пещеры, где примитивные масляные лампы давали им Свет в прямом и духовном смысле этого слова. Именно тогда появилось понятие Негасимая Лампада, в которой всегда поддерживается огонь, иногда и непонятным для нашего разума образом. Такие Лампады находятся над самыми почитаемыми святыми местами в соборах и храмах. Их изготовляют из драгоценных металлов с изысканной отделкой и по строгим канонам. Сергей Цюпко и его мастера создали настоящие шедевры ювелирного искусства, которые украшают и сеют божественный свет в сердце Христианского Мира. Они находятся прямо над местом рождения Иисуса в Базилике Рождества Христова, в Кувуклии (месте схождения Благодатного Огня), над Плитой Помазания и Успения Святой Богородицы. Ювелиры всего мира сочли бы за высокую честь если именно их изделия были бы в этих местах. Это удалось команде Киевского ювелирного завода во главе с его владельцем. Прекрасные ювелирные изделия из Украины многие столетия будут дарить свой неугасающий свет миллионам людей, желающим прикоснуться к вечным святыням нашего бытия.

Но это еще не конец нашей прекрасной истории о человеческой доброте и широте души в лучших традициях украинских меценатов от Гетмана Мазепы до семей Терещенко и Ханенко. Все они безвозмездно, по зову души, передавали огромные культурные ценности в музеи и церкви, строили храмы, школы, помогали бедным и обездоленным.

В Типиконе (церковном уставе) красным крестом в кругу отмечены Двунадесятые праздники (двенадцать главных праздников в году после Пасхи). Основным моментом этих божественных литургий есть обряд Евхаристии или Божественного Причастия – вершина обряда объединения человека со своим Творцом. Для осуществления этого ритуала испокон веков применяются специальные Евхаристические наборы, состоящие из Потира (Чаша для причастия), Дискоса и других предметов. Все они должны быть сделаны из драгоценных металлов и производятся самыми умелыми мастерами. Сергей вложил душу в создание такого набора для проведения главного ритуала в церковной службе. Многочисленные консультации с экспертами, ювелирами, выбор драгоценного металла и камней способствовали созданию настоящего Шедевра церковного искусства. Сделанный из чистого золота, украшенный драгоценными камнями и великолепной эмалью, этот набор используется во время всех Двенадцати главных православных праздников и служит духовным мостом, соединяющим человека и Иисуса Христа во время Божественных Литургий.

Все, о чем было написано в этом очерке, никогда не было известно в публичном пространстве. Сергей Цюпко долгие годы ничего не рассказывал об этом замечательном поступке настоящего мецената и человека, который внес огромный вклад в духовное единство двух мировых Святынь Православия – Иерусалима и Киева. Но время собирать камни. Вскоре Сергей Викторович отпразднует 60-летний юбилей, и его вклад в духовный Мост, оберегающий нашу Украину и Киев – Мать городов Русских от нашего извечного врага, который уже тысячу лет хочет уничтожить наш народ, будет жить веками.

Эпилог. За свои Благодеяния Сергей Викторович Цюпко был награжден двумя высшими наградами Иерусалимского патриархата. Он – единственный украинец, получивший эти награды.