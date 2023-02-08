Украинец, обвиненный в 'шпионаже' в России, умер в колонии в Новотроицке

В российской колонии в городе Новотроицк Оренбургской области скончался 61-летний украинец Константин Ширинг. Власти страны-террориста осудили его на 12 лет по обвинению в "шпионаже" и отправили в тюрьму отбывать незаконное наказание.

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У мужчины были проблемы со здоровьем, но в РФ ему в помощи отказали. Об этом со ссылкой на собственные источники в колонии сообщает Крымская правозащитная группа.

По словам правозащитников, украинец Ширинг нуждался в операции на сердце. Он обращался за медицинской помощью, однако каждый раз получал отказ. Операцию мужчине так и не сделали.

Стоит отметить, что в исправительной колонии № 5 города Новотроицка пока не подтверждают официально смерть Ширинга. Формально там намерены провести следствие.

Председатель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что Ширинг нуждался в медицинской помощи из-за сердечных болезней, но не получил ее. По ее словам, отказ в предоставлении медицинской помощи украинцам в российских тюрьмах – это системная практика.

"Ответственность за его смерть лежит на администрации колонии. Именно поэтому нужно искать и задействовать все механизмы для освобождения украинских граждан, удерживаемых Россией, потому что условия в колониях РФ – это реальная угроза жизни", – подчеркнула Скрипник.

Напомним, российские оккупанты продолжают репрессии во временно оккупированном Крыму. Захватчики и их приспешники задерживают крымских татар, а владельцам пансионатов выдвигают условия.

Ранее сообщалось, что оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

Как писал OBOZREVATEL:

– OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на родине сиротам.

– Институт изучения войны отмечал: депортированных жителей Украины в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

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