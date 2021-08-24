Гимн Украины в космосе, доллар по 1,8 грн и сближение с Европой: самые знаковые события за 30 лет независимости

Во вторник, 24 августа, независимой Украине исполняется 30 лет. За эти годы наша страна избрала шестерых президентов, получила национальную валюту и заняла свое место как на международной, так и на культурной арене мира. Переломным моментом в истории стала Революция Достоинства, ознаменовавшая новую страницу становления нации. Но этот выбор дался нелегко – за ним последовали оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе.

OBOZREVATEL рассказывает о самых знаковых годах в истории независимой Украины.

Украинцы могли бы отмечать День Независимости на год раньше – 16 июля 1990 года. Именно тогда Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Но только после августовского путча в Москве 24 августа 1991-го Верховная Рада принял Акт провозглашения независимости, который сразу вступил в силу. Теперь-то ясно, почему впервые сине-желтый флаг над Киевсоветом на Крещатике подняли 24 июля 1990 года, о чем напоминает памятная надпись у флагштока.

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Другие события:

первым президентом государства стал Леонид Кравчук;

Верховная Рада проголосовала за введение национальной валюты.

Семидесятилетний конфликт между правительством Украинской Народной Республики в изгнании и УРСР закончился, когда уже независимая Украина получила статус правопреемницы 22 августа 1992 года.

В тот день президент УНР в изгнании Николай Плавьюк в присутствии главы государства Леонида Кравчука сложил свои полномочия и провозгласил независимую Украину правопреемницей УНР. Таким образом было исполнено постановление, подписанное еще Симоном Петлюрой в 1919 году, о том, что деятельность Государственного центра УНР будет прекращена, если Украина провозгласит независимость.

Оператором был UMC, а первый звонок совершил президент Леонид Кравчук с помощью телефона Motorola Associate-2000, который весил около полукилограмма.

В то время иметь мобилку могли далеко не все – около двух тысяч долларов стоил сам аппарат, еще тысячу нужно было отдать за подключение, да и минута разговора стоила около 1,5 долларов. Несмотря на это через полгода в стране к мобильной связи были подключены 2800 абонентов.

10 января украинские власти подписали Будапештский меморандум. Международное соглашение между Украиной, США, Россией и Великобританией, по которому наше государство обязывалось избавиться от своего ядерного статуса. При этом другие три подписанта давали нам гарантии безопасности.

С его принятием Украина, где на тот момент был размещен третий по величине ядерный потенциал среди всех государств мира, взяла на себя обязательство стать безъядерной державой – и очень быстро выполнила обещание. Уже через полтора года из страны вывезли последнюю ядерную боеголовку.

Однако меморандум носил характер добровольного обязательства, не был ратифицирован и не предусматривал механизма санкций. В итоге Россия, как известно, в 2014 году нарушила эти договоренности – оккупировав Крым и начав военную агрессию против Украины на востоке.

Другие события:

По итогам первых в истории страны досрочных президентских выборов победителем стал Леонид Кучма.

Оксана Баюл выиграла золотую медаль по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх;

Сергей Бубка установил мировой рекорд по прыжкам с шестом в помещении, прыгнув на высоту 6 м 15 см. Этот рекорд оставался не превзойденным в течение 21 года.

28 июня 1996 года Украина получила собственную Конституцию. Основной закон принимали в авральном режиме — с 10 утра 27 июня до 6 утра 28 июня.

В том же году ввели в оборот государственную валюту. Самое интересное, что первые образцы гривни изготовили в Канаде, а некоторые депутаты хотели назвать деньги "рублями", "кунами" (в мае 1994-го так назвали свою денежную единицу в Хорватии) и даже "украинскими долларами".

За несколько недель прошла денежная реформа, и купонокарбованцы заменили на гривни по курсу 100000:1. Гривня появилась на свет с невообразимым сегодня курсом 1,8 UAH/USD.

В космосе впервые прозвучал гимн Украины – его выбрал в качестве сигнала будильника 46-летний космонавт Леонид Каденюк. Свой 16-суточный полет он совершил на американском шаттле "Колумбия".

Тогда же возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве открылся первый в стране ресторан McDonald`s. Только за первый день его посетили более 14 тысяч человек.

А киевское "Динамо" нанесло самое крупное домашнее поражение ФК "Барселона" за всю историю их выступления в еврокубках. Тогда же Европа узнала имя Андрея Шевченко.

В ноябре в Таращанском лесу под Киевом нашли обезглавленное тело журналиста Георгия Гонгадзе. Через несколько недель спикер Александр Мороз в парламенте обнародовал "пленки Мельниченко" – аудиозаписи, на которых президент Кучма якобы дает указание убить оппозиционного журналиста.

15 декабря началась массовая акция "Украина без Кучмы", которая продолжалась весь следующий год. Добиться отставки президента не удалось, но так называемый "Кучмагейт" сильно подпортил авторитет политика.

27 июля произошла одна из самых страшных трагедий в украинской истории: на военном аэродроме Скнилов во Львове на зрителей праздничного авиашоу упал истребитель Су-27.

Самолет под управлением пилотов Владимира Топонаря и Юрия Егорова, рисуя в воздухе "косую петлю с поворотом", не смог выйти из фигуры, поскольку пролетал слишком низко над землей. Многотонная машина задела дерево и, ударившись крылом о бетон, начала скользить вдоль земли через летное поле, задевая на ходу людей. После падения на землю Су-27 взорвался. Пилоты успели катапультироваться.

В результате трагедии погибли 77 человек, среди них 28 детей. Пилотов обвинили в халатности и невыполнении летного плана. Егорову дали восемь лет (в 2007 году президент Виктор Ющенко сократил ему срок до трех), а Топонарю – 14 лет. Последний утверждал, что летное задание было составлено неправильно — мол, такие трюки нельзя выполнять над зрителями.

В конце сентября РФ предприняла первую попытку оккупации украинской территории, начав строительство дамбы к острову Тузла. За считанные дни это событие переросло в крупнейший кризис российско-украинских отношений на тот момент.

В итоге президент Кучма прервал свой визит в Латинскую Америку и срочно вернулся в Украину, чтобы найти решение конфликта. Кроме того, он демонстративно проконтролировал сооружение украинского пограничного поста на Тузле и осмотрел в бинокль строительство российской дамбы.

21 ноября ЦИК объявила предварительные результаты второго тура президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3 % победил Виктор Янукович. Сторонники другого кандидата – Виктора Ющенко – назвали голосование сфальсифицированным.

На следующий день по всей стране прокатилась волна митингов, которая впоследствии получила название "Оранжевая революция". В декабре Верховный Суд назначил повторное голосование, по результатам которого победу одержал Виктор Ющенко.

Одним из результатов Оранжевой революции стало внесение изменений в Конституцию, согласно которым Украина стала страной с парламентско-президентской формой правления.

Благодаря победе Русланы с песней "Дикие танцы" в Киеве состоялся юбилейный 50-й финал конкурса "Евровидение".

В сентябре началось резкое падение курса гривни. К декабрю курс вырос с 5,76 гривни за доллар до рекордных 10. Начались массовые сокращения работников в промышленности и торговых компаниях. Люди паниковали, а банки задерживали выплаты своим вкладчикам. В итоге курс удалось вернуть к отметке 8 – Украину спас кредит от МВФ. Но многие граждане так и не смогли вернуть свои деньги из банков.

В феврале Виктор Янукович выиграл президентские выборы. Своего основного соперника – Юлию Тимошенко – он обошел с разницей в 3%.

Уже в апреле новый глава государства пошел на сближение с Кремлем и подписал так называемые "Харьковские соглашения" о продлении срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет взамен на скидку на газ.

Летом этого года Украина и Польша принимали Евро-2012. В Украине матчи проводились на стадионах в Киеве, Харькове, Донецке и Львове.

В ноябре Кабинет министров во главе с Николаем Азаровым приостановил подготовку к процессу подписания Соглашения об Ассоциации Украины и ЕС. Это решение вызвало волну демонстраций в поддержку проевропейского курса страны. Протесты переросли в Революцию после того, как в ночь на 30 ноября на Майдане в Киеве силовики жестоко избили мирных митингующих.

Силовое противостояние между протестующими и силовиками, охранявшими правительственный квартал, привело к гибели около ста человек в конце февраля 2014 года. Погибших майдановцев назвали "Небесной Сотней".

Революция закончилась тем, что в феврале президент Виктор Янукович сбежал в Россию, прихватив некоторых министров и чиновников, а Верховную Раду возглавили новые политики.

Практически в прямом эфире вся Украина наблюдала за событиями, в которые невозможно было поверить: 27 февраля вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков захватили здание парламента и правительства Крыма и вывесили над ним российский флаг.

16 марта оккупанты провели так называемый референдум, а 18-го подписали договор о присоединении Крыма к Российской Федерации. Ни Украина, ни Евросоюз, ни США, как и большинство стран мира, не признают "референдум" и считают полуостров временно оккупированной территорией Украины.

В апреле того же года вооруженные пророссийские группы на Донбассе начали захват админзданий. Не раз международным сообществом и наблюдателями было заявлено о присутствии российских регулярных войск на востоке Украины, однако официально Кремль не признал свою агрессию. В ответ на это украинская сторона объявила о начале антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил. Война с Россией продолжается и сегодня.

27 января 2015 Верховная Рада признала Российскую Федерацию страной-агрессором.

Президент Петр Порошенко подписал политическую часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, а экономическая часть о создании Зоны свободной торговли вступила в силу в начале 2016 года.

Другие события:

9 апреля принят пакет законов о декоммунизации, запрещена деятельность КПУ;

4 августа глава государства подписал закон о Национальной полиции;

25 августа российский суд приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы.

Вторую победу Украине на песенном конкурсе "Евровидение" принесла Джамала. В Стокгольме она исполнила песню "1944" о депортации крымских татар. Второе и третье место заняли Австралия и Россия соответственно.

Другие события:

1 сентября заработала система е-деклараций для государственных служащих.

Днепропетровск получил новое имя в рамках декоммунизации – убрав из названия города вторую часть в честь партийного деятеля времен СССР Григория Петровского, ВР сократила название до Днепр.

До 11 июня 2017 года мало кто верил в безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Однако новые правила заработали, и только в первый же день границу пересекли 1400 граждан.

31 июля активистку и чиновницу Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Она получила химические ожоги более 35% поверхности тела. 33-летняя девушка перенесла несколько операций, однако 4 ноября скончалась. После этого по всей стране прошли протесты с требованиями адекватно расследовать преступление, нападения на других активистов и наконец установить заказчиков.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции в Стамбуле подписал Томос, который провозгласил автокефалию Православной церкви Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. Таким образом наша страна получила окончательную церковную независимость от Москвы.

3 марта Украина объявила о первом подтвержденном случае коронавируса у мужчины из Черновцов, который приехал из Италии. 12 марта зафиксировали еще два случая заражения.

20 февраля в Украину прибыл борт с эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Их запланировали разместить в санатории "Новые Санжары". В одноименном поселке Полтавской области из-за этого начались протесты местных жителей, которые позже переросли в столкновения. Одному из полицейских проломили голову, а автобус с эвакуированными забросали камнями.

12 марта в Украине объявили общенациональный карантин. Спустя четыре дня Кабмин остановил работу метро, железнодорожных, авиационных и автобусных пассажирских перевозок.

6 апреля в стране ввели обязательное ношение масок. Украинцам запретили гулять в парках и зонах отдыха, выходить на улицу можно было только для посещения магазина, аптек, больниц или прогулки с собакой. Вся страна практически остановилась.

С 22 мая правительство ввело адаптивный карантин – ограничения в регионах устанавливались в зависимости от эпидемиологической ситуации. Эти правила действуют до сих пор.