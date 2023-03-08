Украина запустила в серийное производство БПЛА с дальностью до 3100 км: у оккупантов будет больше ''бавовны''

В Украине стартовало серийное производство беспилотников компании AeroDrone со способностью автономного полета до 3100 км. Министерство обороны уже заключило соглашение о поставке первой партии Вооруженным силам Украины.

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Об этом изданию Dev.ua рассказал партнер проекта Дмитрий Шимкив. Речь идет о моделях D-80 Discovery и E-300 Enterprise.

По словам Шимкива, автономные самолеты могут стоить от $250 000 до $450 000 в зависимости от "начинки", в том числе типа камеры и другой комплектации. Такие БПЛА способны пролететь более 1000 км, а с баком на 350 литров – более 3100 км. Все зависит от целей полета.

Напомним, ранее в государственном концерне "Укроборонпром" впервые показали 120-мм мину, созданную со страной – членом НАТО. Контракт на поставку этих средств поражения уже заключен, их скоро получат украинские защитники.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 километров. Производственные мощности этих снарядов рассредоточены, часть из них расположена в одном из европейских государств.

Напомним, военно-промышленный комплекс Украины наладил самостоятельное производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, используемых в артиллерии советского производства. Они являются полноценными выстрелами, а не просто оболочкой, и позволяют нашей армии отрабатывать поставленные задачи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– еще в январе госконцерн "Укроборонпром" провел успешные испытания нового ударного беспилотника собственного производства и перешел на засекреченный этап производства. После этого планировалась демонстрация возможностей этого комплекса руководству сил безопасности и обороны нашего государства;

– ранее Министерство обороны показало фотографию снарядов 152 мм украинского производства. На них написали послание оккупантам: "За Гостомель и "Мрию", "За Балаклею и Изюм", "За Харьков и Львов", "От команды "Укроборонпрома".

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