Грозное оружие для вражеской пехоты: в Укроборонпроме впервые показали 120-мм мину, созданную со страной-членом НАТО. Фото

В государственном концерне "Укроборонпром" впервые показали 120-мм мину, созданную со страной-членом НАТО. Контракт на поставку этих средств поражения уже заключен.

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Скоро эти мины получат защитники. Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Снаряды производят по современным технологиям. Они гарантированно поражают пехоту противника в радиусе от 25 м до 60 м, а разлет осколков достигает 250 м.

Кроме того, такие мины способны разрушать инженерные сооружения и легкобронированную технику.

В общей сложности 120-мм миномет способен поражать цели на расстоянии до 7 километров.

Производственные мощности этих снарядов рассредоточены, часть из них расположена в одном из европейских государств.

Стоит отметить, что 120 мм миномет является одним из наиболее распространенных в Украине видов артиллерийского оружия. На данный момент он активно используется в боевых действиях против путинской армии.

Напомним, военно-промышленный комплекс Украины наладил самостоятельное производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, используемых в артиллерии советского производства. Они являются полноценными выстрелами, а не просто оболочкой, и позволяют нашей армии отрабатывать поставленные задачи.

Также Украина начала серийное производство за границей 82 мм мин, которые будут использовать наши защитники в войне против России. Производство госконцерн "Укроборонпром" развернул в одной из стран-членов НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, государственный концерн "Укроборонпром" провел успешные испытания нового ударного беспилотника собственного производства и перешел на засекреченный этап производства. Далее планируется демонстрация возможностей этого комплекса руководству сил безопасности и обороны нашего государства.

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