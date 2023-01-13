Украина наладила производство дефицитных снарядов 122 мм и 152 мм калибра – "Укроборонпром"

Военно-промышленный комплекс Украины наладил самостоятельное производство снарядов калибра 122 мм и 152 мм, которые используются в артиллерии советского производства. Они являются полноценными выстрелами, а не просто оболочкой, и позволяют нашей армии отрабатывать поставленные задачи.

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Об этом на брифинге в медиацентре "Укринформ" рассказала представитель государственного концерна "Укроборонпром" Наталья Сад. Она отметила, что снаряды указанного калибра сегодня дефицитны во всем мире, поскольку склады стран-партнеров, в основном Варшавского договора, которые имелиэти боеприпасы, уже давно исчерпаны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Возникла потребность: где же брать эти боеприпасы на будущее? Поэтому и возникла потребность в развертывании такого производства на территории Украины, а также с привлечением мощностей стран-членов НАТО. Это полноценные выстрелы, а не только оболочка. Это то, что позволяет нашей артиллерии отрабатывать поставленные задачи", – подчеркнула Сад.

Напомним, также Сад сообщила, что "Укроборонпром" провел успешные испытания нового ударного беспилотника собственного производства и перешел к засекреченному этапу производства. Далее планируется демонстрация возможностей этого комплекса руководству сил безопасности и обороны нашего государства.

Дальность украинского ударного дрона составляет тысячу километров, а возможная полезная нагрузка – до 75 кг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– "Укроборонпром" приступил к серийному производству 82-мм осколочных мин. Производство налажено на мощностях одной из стран-членов НАТО;

– Министерство обороны показало фотографию снарядов 152-мм украинского производства. На них написали послание оккупантам: "За Гостомель и "Мечта", "За Балаклею и Изюм", "За Харьков и Львов", "От команды "Укроборонпрома".

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