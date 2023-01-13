В Укроборонпроме провели успешные испытания украинского ударного дрона с дальностью в 1000 км

Государственный концерн "Укроборонпром" провел успешные испытания нового ударного беспилотника собственного производства и перешел на засекреченный этап производства. Далее планируется демонстрация возможностей этого комплекса руководству сил безопасности и обороны нашего государства.

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Об этом сообщила спикер Укроборонпрома Наталья Сад на брифинге в Media Center Украина. По ее словам, разработка украинского ударного дрона дальностью тысяча километров и возможной полезной нагрузкой до 75 кг достигла такого этапа, когда о нем нельзя ничего говорить (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В концерне дали понять, что завершают разработку ударного беспилотника, еще в октябре 2022 года.

"Мы максимально ускорили производство первого образца, опробовали его в воздухе и готовимся к следующему этапу – демонстрации возможностей этого комплекса руководству Сил безопасности и обороны нашего государства", – сообщили в госконцерне.

Напомним: ранее стало известно, что новый дрон, разработкой которого занимается Укроборонпром, похож на иранский Shahed, однако есть особенность – у него будет возможность возвращения.

"Он уже есть. Я назвал бы его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим о варианте камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возвращения", – рассказал руководитель проектов "Укроборонпрома" Олег Болдырев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– председатель Совета директоров и основатель инвестиционной компании "ТЕКТ", кандидат экономических наук Вадим Гриб сообщил, что украинские производители разрабатывают и на волонтерских началах поставляют на фронт беспилотные летательные аппараты. Они уже продемонстрировали высокую эффективность в режиме реальных боевых действий, в частности, в ведении разведки;

– ранее в ДК "Укроборонпром" сообщили, что Украина будет производить и разрабатывать тяжелые вооружения, военную технику и боеприпасы совместно со странами НАТО. Документы уже подписаны с шестью государствами, в том числе Польша, Чехия, Франция, Дания.

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