Украина встретит Новый год с циклоном: какие сюрпризы готовит погода

На Новый год погоду в Украине будет определять циклон Кира, который принесет атлантический теплый воздух и спровоцирует осадки.

В частности, в областях преимущественно будут идти дожди, а местами – мокрый снег, рассказала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Со своей стороны спасатели предупредили о густом тумане в некоторых регионах, из-за чего там объявлен І уровень опасности.

По прогнозу Диденко, циклон Кира сначала придет на запад страны, но уже в течение дня 1 января его фронта распространятся на большую часть территории. И поэтому дожди пройдут практически повсюду.

Лишь восток продержится дольше без осадков, влажный воздух дойдет туда до вечера пятницы.

Немного будет идти снег в новогоднее время в основном в Карпатах и местами на западе Украины, где несколько снизится температура воздуха.

Погода на Новый год в Украине Facebook Наталії Діденко

Так, небольшие "минусы" в новогоднюю ночь возможны в восточных областях и в Карпатах. На остальной территории ожидается +1... +5 градусов.

Днем 1 января предполагается +4... +10, на юге +7... +12, в Крыму до +14 градусов. На востоке и западе максимально в первый день Нового года воздух прогреется до 0... +4.

Погода в Киеве в новогоднюю ночь ожидается до +5 градусов, без существенных осадков, под утро появится дождь, дойдет циклон с фронтами, днем будет сыро и тепло, до +7... +9 градусов.

Карта погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

"Похолодание ориентировочно предполагается с 4 января. Всем счастливого здорового Нового года!" – подытожила свой прогноз Диденко.

А спасатели ГСЧС призвали украинцев быть особенно внимательными на дорогах. Ведь, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 31 декабря, ночью и утром 1 января в Киеве, восточных и южных областях будет наблюдаться туман. Видимость составит 200-500 м (I уровень опасности).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Метеорологические предупреждения в Украине на 31 декабря и 1 января meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики Укргидрометцентра поделились прогнозом погоды на первые дни 2021 года в Украине.