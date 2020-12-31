З'явився прогноз погоди на перші дні 2021 року
Погода в Україні впродовж дня після Нового року буде дощовою, подекуди з мокрим снігом і водночас теплою.
Про це повідомляє Український гідрометцентр на сторінці у Facebook. За прогнозом синоптиків, у вихідні 2 і 3 січня значних опадів не передбачають.
Так, у п’ятницю, 1 січня, вночі у західних, північних та місцями центральних областях, а вдень загалом по країні, крім крайнього сходу, дощитиме. На заході – ще й із мокрим снігом.
Температура повітря у західних, східних, Дніпропетровській і Запорізькій областях уночі протримається близько 0, удень очікується до +1…+6, на решті території вночі +2…+7, удень +5…+10, у південній частині – до +9…+14 градусів.
У суботу й неділю, 2-3 січня, без значних опадів. Уночі стовпчики термометрів показуватимуть +2…-3 градуси, у Карпатах подекуди опустяться до -4…-9. Вдень повітря прогріється до +1…+6, на крайньому півдні країни та Закарпатті потеплішає до +10 градусів.
Вітер в Україні цими днями буде переважно південно-західний, 5-10 м/с.
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