Україна зустріне Новий рік із циклоном: які сюрпризи готує погода

На Новий рік погоду в Україні визначатиме циклон Кіра, який принесе атлантичне тепле повітря й зумовить опади.

Зокрема, в областях переважно дощитиме, подекуди йтиме мокрий сніг, розповіла на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко. Зі свого боку рятувальники попередили про густий туман у деяких регіонах, через що там оголошено І рівень небезпечності.

За прогнозом Діденко, циклон Кіра спочатку прийде на захід країни, але вже впродовж доби 1 січня його фронти поширяться на більшу частину території. І тому дощі пройдуть практично повсюди.

Лише схід протримається найдовше без опадів, вологе повітря дійде туди до вечора п’ятниці.

Трохи сніжитиме в новорічний час здебільшого в Карпатах і місцями на заході України, де дещо знизиться температура повітря.

Погода на Новий рік в Україні Facebook Наталії Діденко

Так, невеликі "мінуси" в новорічну ніч можливі у східних областях та в Карпатах. На решті території очікується +1…+5 градусів.

Удень 1 січня передбачається +4…+10, на півдні +7…+12, у Криму до +14 градусів. На сході та заході максимально в перший день Нового року повітря прогріється до 0…+4.

Погода в Києві новорічної ночі очікується до +5 градусів, без значних опадів, під ранок з'явиться дощ, дійде циклон із фронтами, вдень буде вогко та тепло, до +7...+9 градусів.

Карта погоди в Україні Facebook Наталії Діденко

"Похолодання орієнтовно передбачається з 4 січня. Усім щасливого здорового Нового року!" – підсумувала свій прогноз Діденко.

А рятувальники ДСНС закликали українців бути особливо уважними на дорогах. Адже, за даними Укргідрометцентру, до кінця доби 31 грудня, вночі та вранці 1 січня у Києві, східних та південних областях спостерігатиметься туман. Видимість становитиме 200-500 м (I рівень небезпечності).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Метеорологічні попередження в Україні на 31 грудня і 1 січня meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики Укргідрометцентру поділилися прогнозом погоди на перші дні 2021 року в Україні.