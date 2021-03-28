Украина все-таки перешла на летнее время: как перестроить организм

В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перешла на летнее время. Так, для принятия законопроекта об отмене перевода часов в Верховной Раде не хватило голосов.

В связи с этим традиционно в последнее воскресенье марта украинцам необходимо перевести стрелки часов на один час вперед. О том, как минимизировать вред для организма от перехода на новый режим, рассказывает OBOZREVATEL.

Какой вред приносит перевод часов

Здоровые люди могут почти не почувствовать влияния перевода часов, но для некоторых он может стать настоящим стрессом в виде головной боли, раздражительности, скачков давления, рассказал психиатр Андрей Мухоморов ВВС.

Как известно, в 2017 году трое ученых из США получили Нобелевскую премию за то, что сумели доказать вред смены времени для организма на молекулярном уровне.

В свою очередь президент Украинской ассоциации медицины сна, кардиолог и сомнолог Юрий Погорецкий заявил OBOZREVATEL, что "люди привязаны к солнцу, а не к лампочке" и что лучше всего украинцам жить по зимнему времени.

Здоровые люди могут почти не почувствовать влияния перевода часов Pixabay

По его словам, чтобы настроиться на новый ритм, человеку может потребоваться от одного месяца до полугода. "Тогда (после перевода часов, – ред.) случается больше всего инсультов, инфарктов, засыпание за рулем, обострение психоневрологий, депрессий, суицидальных мыслей", – говорит он.

А невролог Татьяна Майкова в эфире канала "Украина 24" рассказала, что установление какого-то одного "стабильного времени" было бы "очень полезным для организма". "Если мозг можно убедить, почему мы переводим время, то клетку уговорить нельзя", – сказала она.

Чтобы настроиться на новый ритм, человеку может потребоваться от одного месяца до полугода Pixabay

Как пережить перевод часов с наименьшим вредом для здоровья

Стараться примерно за неделю до перевода часов ложиться спать хотя бы на 15 минут раньше и так же раньше вставать, рекомендует терапевт-кардиолог высшей категории Виктория Форосенко.

Соответственно необходимо скорректировать распорядок дня и режим питания.

Также следует воздержаться от интенсивных физических нагрузок и стараться питаться полноценно, чтобы не испытывать недостатка в питательных веществах, предупреждает бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Ученые доказали вред от смены времени для организма на молекулярном уровне Pixabay

За один-два дня до перехода на летнее время рекомендуется отказаться от кофе и алкоголя.

Кроме того, желательны отказ от жирной пищи, употребление достаточного количества овощей и фруктов, воды и травяного чая.

Не менее, чем за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта 2021 года депутаты парламента поддержали проект закона об отмене перехода на летнее и зимнее время в Украине. Однако 19 марта они провалили голосование во втором чтении и направили его на доработку в комитет.