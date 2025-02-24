Украина военная: самые сильные фото за три года полномасштабной борьбы с РФ

Три года продолжается полномасштабное вторжение России, и каждый день приносит новые вызовы, потери и тревоги. Эти три года стали настоящим испытанием для каждого украинца, для армии, волонтеров, медиков, всех тех, кто, несмотря ни на что, продолжает борьбу за свою страну и свободу. Военные фотографии документируют реальную ситуацию на фронте, позволяя миру увидеть масштабы разрушений, страданий и борьбы.

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Это не просто изображения, а документы нашей истории, военные хроники, которые останутся в памяти поколений. OBOZ.UA публикует самые сильные фотографии за три года войны.

2022 год

24 февраля 2022 года – для украинцев этот день стал моментом отчаяния, страха и неизвестности. Киевляне, как и жители других городов, проснулись от взрывов. Люди были вынуждены прятаться в укрытиях, чтобы спастись от обстрелов. Многие покинули свои дома и уехали из города, спасаясь от войны.

На фото – жители Киева покидают город после первых ракетных ударов России.

Фото, сделанное 5 марта 2022 года, стало символом невероятного мужества и стойкости украинского народа во время самых сложных моментов войны. Женщины, дети и пожилые люди, собрались под разрушенным мостом через реку Ирпень, чтобы убежать от русской оккупации.

27 февраля 2022 года российские войска уничтожили самый большой и мощный в мире украинский грузовой самолет Антонов АН-225 "Мрия" в бою за международный аэропорт Антонова. По предварительным оценкам, для строительства такого нового грузового самолета необходимо более 3 миллиардов долларов и около 5 лет.

На фото – передняя часть фюзеляжа грузового самолета АН-225 "Мрия" лежит разрушенная российскими обстрелами в Гостомеле, 5 мая 2022 года.

Поля превратились в театры военных действий. На фото – местность, покрытая воронками от обстрелов, вблизи Изюма, 13 сентября 2022 года.

16 мая боец "Азова" Дмитрий ("Орест") Казацкий опубликовал фотографию с завода "Азовсталь", где защитники Мариуполя и местные жители скрывались от непрерывных обстрелов россиян.

Это место в Харькове, которое стало настоящим "кладбищем" обрушившихся на мирное население российских снарядов. Местные жители рассказывают, что начальное количество снарядов было даже больше, но работники ГСЧС постепенно начали разбирать эту страшную кучу.

2023 год

Россияне принесли на наши земли разрушения, смерти и боль. На фото, датированном 1 июня 2023 года, разрушенный россиянами дом в селе Посад Покровское Херсонской области.

26 апреля 2023 стал особым днем ​​для десятков украинских защитников – состоялся очередной обмен пленными. Это были мужчины и женщины, прошедшие через бесчеловечные испытания в русских застенках.

Облетевшие весь мир кадры показали эмоциональный момент – один из бойцов, только оказавшись на свободе, держит в руках обычное яблоко. Для большинства людей это просто фрукт, но для тех, кто пережил русский плен, даже яблоко приобретает особое значение.

5 октября 2023 стал черным днем ​​для маленького села Гроза на Харьковщине. Российская ракета безжалостно ударила по мирному населенному пункту, унеся жизни 52 человек. Это была одна из самых массовых трагедий за все время войны – всего в селе проживало около 300 человек, и каждый шестой погиб от этого удара.

И вместе с тем мы видели и другие моменты – фото, ставшие символами единства. Фотографии, на которых запечатлена работа волонтеров, спасателей, медиков, бросающихся на помощь, даже если есть опасность для собственной жизни.

Трагедией стало разрушение Каховской ГЭС. Мир облетели страшные фотографии разрушений, и вместе с тем – фотографии, свидетельствующие о несокрушимости украинцев.

Волонтеры спасают животных во время эвакуации из затопленной территории в Херсоне 8 июня 2023 после повреждения дамбы Каховской ГЭС.

Украинский военный на боевой позиции в Харьковской области. Фото сделано 20 ноября 2023 года. Взгляд бойца символизирует стойкость к лицу смерти.

2024 год

4 августа 2024 года, в День Воздушных сил, над украинским небом впервые появились истребители F-16, переданные западными партнерами. Видны не только маркировки в виде герба Украины, но и рондель в украинских цветах – опознавательный знак для военных самолетов.

8 июля 2022 года российская ракета Х-101 попала в один из корпусов больницы "Охматдет". В результате обстрела были повреждены несколько отделений, в том числе хирургическое и онкологическое. Этот обстрел стал очередным свидетельством военных преступлений российской армии против гражданского населения.

Курская операция явилась свидетельством того, что русская армия даже не может удержать контроль над своей территорией.

На фото – украинский военный делает селфи на фоне магазина "Пятерочка" в городе Суджа в Курской области.

Российские войска оккупировали Волчанск еще в начале полномасштабного вторжения. Оккупанты полностью уничтожили не только инфраструктуру города, но и его историческое и культурное наследие. Волчанск стал символом российской агрессии и жестокости. Город, который когда-то был гордостью Харьковщины, сегодня превратился в руины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Зеленский показал знаковое видео в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.

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