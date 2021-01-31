Шмыгаль заявил о готовности Украины к получению вакцины от COVID-19 в феврале

Украина подготовила инфраструктуру, необходимую для получения вакцины от коронавируса и началу прививочной кампании в феврале.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что уже утвержден соответствующий календарный план.

"На сегодняшний день мы подготовили всю логистическую инфраструктуру, а холодовая цепочка способна хранить вакцины любого вида от -70 до +8 градусов. Это стало определяющим фактором для получения вакцины", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль напомнил, что прежде всего прививки будут сделаны врачам и военнослужащим в зоне проведения ООС.

"В пятницу на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций) мы утвердили соответствующий календарный плат. Первыми бесплатную вакцину получат врачи на передовой борьбы с коронавирусом и военнослужащие в ООС", – отметил он.

Премьер уточнил, что первые 117 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech, а также еще от 2,2 до 3,7 млн доз AstraZeneca/Oxford будут бесплатными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украине одобрили предоставление вакцины от коронавируса в рамках программы COVAX.

В феврале страна получит 117 тысяч доз, еще от 2,2 до 3,7 млн доз будут предоставлены в течение первого полугодия.