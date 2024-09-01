Украина сама решит – кто ей брат, а кто нет, – Эйнат Кляйн

Разговоры о якобы "братских" украинском и русском народах являются лишь возможностью для манипуляций и подмены смыслов. Украина имеет уникальные возможности и инструменты для определения собственного пути, самоидентификации и выбора собственного вектора развития.

Видео дня

И только сама Украина будет решать, кто для нее брат, а кто нет. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала профессиональная путешественница, журналистка, бизнесвумен и жена лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича, киевлянка Эйнат Кляйн.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли украинцам пытаться объяснить происходящему на самом деле россиянам, учитывая, что население России повторяет, что украинский и русский народы являются "братскими", Кляйн назвала этот стереотип инструментом для подмены смыслов и манипуляций.

"Евреи с арабами также "братья", но как это нам сегодня помогает? Вижу в этом слове еще одну возможность для манипулирования и замены смыслов. Я считаю, что сейчас у Украины есть все возможности и инструменты для определения собственного пути, самоидентификации и выбора вектора развития. Только Украина сегодня может решать, кто для нее брат, а кто нет, и никто не имеет морального права решать это за нее2, – отметила она.

Эйнат Кляйн также рассказала о том, как восприняла полномасштабное нападение РФ на Украину, где она родилась и росла. Журналистка считает, что украинский народ недооценивал угрозу, однако ужасы большой войны раскрыли глаза украинцам.

"Не могу не согласиться с Голдой Меир, которая говорила: "Если твой враг угрожает тебя убить, надо ему верить". К сожалению, удивительное количество людей не верило угрозам в 2014 году, не верило в 2022-м. Теперь, мне кажется , нарратив в Украине изменился", – говорит Кляйн.

Она провела параллели между трагедиями, которые переживают Украину и Израиль.

"То же касается и Израиля. 7 октября 2023 года произошла самая страшная для евреев катастрофа со времен Холокоста. Я верю тем, кто угрожает меня убить, и полностью лишена иллюзий о возможности урегулирования с врагом, чья система координат отличается от моей. С врагом, главной целью которого является моя смерть, с врагом, действующим иррационально. По моему мнению, в этой ситуации у Украины и Израиля много общего, поэтому между нашими странами должно быть особое понимание", – подчеркнула Кляйн.

Напомним, ранее OBOZ.UA публиковал рассказ украинки, которая вместе с ребенком вынуждена была убегать от войны в начале полномасштабного вторжения. Надежда, жившая неподалеку от Гостомеля, вместе с дочерью уже 2,5 года живет в Швейцарии, муж Надежды остался в Украине. Женщина рассказала, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы за границей и почему она хочет вернуться на родину.