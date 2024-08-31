Сладкая европейская жизнь для украинцев не такая и сладкая. Беженка в Швейцарии рассказала, почему хочет вернуться домой

Надежда вместе с дочерью уже 2,5 года живет и работает в Швейцарии. Из дома бежали под взрывы российских снарядов, семья жила на окраине Киева, почти через дорогу от Гостомеля. Выехали с одним чемоданом на троих – Надежда, ее муж, ребенок и кошка. Несколько недель скитались по Украине, буквально жили в машине, пока знакомая не предложила выехать. Женщина взяла ребенка и уехала, муж остался в Украине. Надя признается, что одной тяжело в Швейцарии, но со временем она привыкла к рутине. Жизнь в чужой стране, хоть и очень безопасной, далеко не сказка, поэтому женщина хочет вернуться домой.

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Жить в Швейцарии очень нелегко

Конкретной цели оказаться в Швейцарии у меня не было. Мы здесь из-за войны. Одна знакомая тогда сказала, что у нее есть сестра, а у мужа сестры свой отель в Швейцарии и что там можно переждать некоторое время, она нас примет. Потому так и решили с мужем, я взяла дочь, ей на тот момент было шесть лет, и уехала.

Я не могу сказать, что жить здесь просто, очень легко. Так, есть куча моментов, язык нужно учить, как-то надо крутиться, работать, не зная языка, не имея их образования. Другое образование им не подходит, они хотят свое образование. То есть, будучи украинцем без их образования, без языка, найти нормальную работу очень трудно.

Я работаю уже два года в отеле. Трудно и физически, и морально. Физически тяжело, потому что целый день на ногах, что-то целый день носишь, моешь, драишь. Морально также тяжело. Потому что я в Украине была предпринимателем, у меня был свой ФЛП, свой небольшой магазин. А здесь – ты никто.

Одна из основных причин, почему я до сих пор здесь, – это мой ребенок. Она уже ходит в третий класс, и ей здесь очень нравится. Мы живем в маленькой деревне в горах, и для детей здесь супербезопасно и очень красиво. Они здесь почти все время гоняют на велосипедах, в школу ходят самостоятельно, без родителей, сами гуляют. Моя дочь достаточно неплохо уже общается на немецком, конечно, в Швейцарии это диалект, но у нее хорошо получается. Ей нравится школа, здесь "ненапряжная" учеба, нет "домашки", сама школа очень близко. А зимой они с классом на неделю ходят в горы, катаются на лыжах. Часто ходят в лес, детям это очень нравится.

За счет того, что здесь безопасно, конечно, здесь очень расслабляешься и знаешь, что точно ничего не случится. Спокойная жизнь, спишь спокойно, никакие ракеты не летают. Поэтому ребенок – это основная причина, почему я здесь.

Местные уверены, что война в Украине уже закончилась

Мы живем относительно далеко от большого города, поэтому и украинцев здесь немного, сначала было, пожалуй, людей 30. Мы все общались, поддерживали друг друга, а сейчас разъехались. Кто-то уехал в Германию, кто-то переехал в Польшу. И нас осталось от силы людей 10 максимум. Сейчас у каждого есть работа, потому что все должны работать, постоянная рутина, уже каждый живет своей жизнью. Поэтому так часто не общаемся.

Такая же ситуация с местными. Мы когда только приехали, два с половиной года назад, Красный Крест хорошо работал, и люди активно подключились, носили нам вещи, продукты. Первые полгода вовлечение было максимальным. Очень большая благодарность этим людям, они очень помогали. А потом все это пошло на спад. А если говорить о том, что сейчас, то это, наверное, последний год, когда есть какие-то льготы или помощь.

Здесь уже все не очень понимают, что в Украине до сих пор война, в местных новостях уже ничего об этом нет. Меня спрашивают: "У вас же там война уже закончилась?" Говорю: "А чем она закончилась? Все как было, так и есть. Ситуация не ок". Они удивляются, потому что им уже ничего в новостях не говорят. Никто уже не собирается украинцам помогать, и я так понимаю, что наверняка в следующем году Швейцария перекроет уже все эти льготы.

Помощи становится все меньше и меньше. Я думаю, что это вопрос максимум полугода, когда она вообще исчезнет. И это, в принципе, ожидаемо.

Хочется вернуться домой

В Украине у меня осталась вся семья, только мы с дочерью здесь. За всеми событиями внимательно слежу, со всеми всегда на связи. И конечно же, ждем, когда это все закончится, так как очень хочется домой. Хочется вернуться, будем смотреть, когда и как эта война закончится, но хочется. Потому что сладкая европейская жизнь не такая уж и сладкая для нас, для украинцев. Для нас она очень тяжелая. Особенно если ты один, надо очень много работать, здесь все очень дорого. Для того чтобы жить нормально, вас должно быть двое работающих.

Я хочу вернуться, но как таковых четких планов нет. Я сейчас вообще ничего не планирую дальше чем на две недели. Мы до войны столько планировали, и ничего из этого не сбылось.

Поэтому сейчас учусь жить сегодняшним днем. Если Швейцария примет решение о том, чтобы не продлевать статус защиты, оставит только для тех, кто из зоны активных боевых действий, нам скажут собираться. А я знаю, какая сейчас ситуация в Украине, о безопасности для ребенка речь даже не идет. Но уж как будет. Потому не планирую ничего вообще.