Україна подолала пік захворюваності на COVID-19, але смертність на спад не пішла – НАН

В Україні пройдено пік кількості нових заражень коронавірусом (COVID-19), але спад смертності поки не відбувся.

Про це йдеться у звіті Національної академії наук України, в якому змодельовано проблеми, пов'язані з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в нашій країні.

Відзначається, що дані офіційної статистики можуть бути незначно спотворені через нерегулярність внесення застарілих випадків зараження. Однак динаміка загальної кількості позитивних ПЛР-тестів вказує, що період плато пройдено і почалося зниження зростання захворюваності.

У НАН підкреслили, що за летальними випадками піковий період ще не подолано. В Україні початок зниження смертності через COVID-19 можна очікувати наступного тижня з 19 квітня.

За кількістю нових госпіталізацій в Україні також проходить піковий період. Кількість нових госпіталізацій почала повільно знижуватися, але наповненість ліжок, забезпечених подачею кисню, все ще зростає. Поліпшення госпітальної динаміки очікується приблизно через 2 тижні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 887 338 випадків коронавірусної інфекції. З них 14 553 – виявлено за минулу добу. Епіцентрами коронавірусу (COVID-19) в Україні стали Київ і чотири області.