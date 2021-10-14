Украина предложила России сыграть в "кальмара" по мотивам популярного сериала. Фото

Официальный аккаунт Украины в Twitter предложил России поучаствовать в соревновании "на выживание", выполнив задание из самого популярного на данный момент сериала "Игра в кальмара". Стране-агрессору предложили вырезать на сахарной пластинке герб Украины.

В социальной сети опубликовали соответствующее изображение. Российский твиттер-аккаунт пока не ответил на челлендж.

"Игроки, откройте кейс и проверьте содержимое", – подписали в аккаунте Украины фотографию.

Отметим, что по сюжету сериала, игрокам предлагается выбрать одну из фигур: круг, треугольник, звезду или зонт. После этого они должны вырезать ее иглой на сахарной пластинке. Тех, кто сломал пластинку или не успел закончить фигуру – убивают. Определенно ясно, что преимущество в игре получают те, кто выбрал наиболее простые фигуры, а выцарапать герб Украины совсем нелегко.

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Напомним, что сериал под названием "Игра в кальмара" производства Южной Кореи оказался на вершине рейтинга десяти самых популярных кинолент на Netflix. Премьера картины состоялась 17 сентября этого года. С момента премьеры сериал попал на вторую позицию ТОП-10, а через несколько дней занял первую. OBOZREVATEL собрал самые интересные факты, которые нужно знать о сериале.

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