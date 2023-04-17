'Навеки в небесном строю': в боях за Украину на Луганщине погиб 18-летний защитник. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб юный воин-стрелок ВСУ Эдуард Софьянчук. Он был родом из поселка Томаковка в Днепропетровской области.

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Жизнь 18-летнего защитника остановилась на Луганщине. Трагическую новость известили на Facebook-странице Томаковской объединенной территориальной громады (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В рядах ВСУ Софьянчук Эдуард Игоревич был стрелком десантного батальона. Юный воин отдал свою жизнь за Украину и теперь навеки в небесном строю.

Земная жизнь защитника оборвалась 11 апреля на фронте в Луганской области. Знакомые отмечают, что Эдуард ушел, оставив после себя только доброе, светлое воспоминание и одновременно невыносимую боль, которая надолго будет в их сердцах.

"Не найти слов утехи для убитой горем семьи, друзей, побратимов... Ему бы жить, любить, творить", – говорится в сообщении.

Прощание с Эдуардом Софьянчуком запланировали 17 апреля в его родном поселке Томаковка.

"Спи спокойно, спасибо за защиту. Мы никогда не забудем и никогда не простим", – добавили в некрологе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля в Кременчуге на Полтавщине простились с бойцом батальона "Волки Да Винчи" Артемом Березнюком (исковой "Темыч"). Воин до последнего держал "дорогу жизни" под Бахмутом, через несколько недель ему должно было исполниться 35 лет.

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