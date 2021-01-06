Украина получит от США новые боевые катера

Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI.

Как сообщает официальный сайт Пентагона, строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Построит корабли для нашей страны компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Отметим, что заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

Напомним, что США утвердили оборонный бюджет на 2021 года, где для Украины предусмотрели 250 млн долларов (более 7 млрд грн) на военную поддержку.

Добавим, что Украина подписала контракт с французской компанией ОСЕА на строительство патрульных пограничных катеров для МВД, которые усилят систему морской безопасности и охраны границы государства.

Также США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликовали ролик с масштабными учениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Черном море. К ним были привлечены как большие корабли, так и различные катера.