Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer: Зеленський і Степанов розкрили подробиці

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
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Україна отримає 10 млн доз вакцини Pfizer: Зеленський і Степанов розкрили подробиці

Україна домовилася про постачання ще 10 млн доз вакцини Pfizer, які надійдуть протягом 2021 року.

Перша партія повинна прибути в найближчі місяці. Про це повідомили міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент України Володимир Зеленський.

"Ми сьогодні нарешті підписали важливий контракт з компанією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини Pfizer. Це дійсно складно було зробити, але завдяки розмові з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою – в мене з ним була розмова 8 лютого – він пообіцяв, що зробить усе можливе й неможливе. І зробив це", – зауважив голова держави.

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